Essener Seniorin gibt Betrügern ihr gesamtes Erspartes

Essen. „Ihr Sohn hat einen schlimmen Unfall gebaut“ – Mit dieser Lüge beginnt ein fataler Trickbetrug, der eine 93-Jährige aus Essen viel Geld kostete.

Mit einem so genannten „Schock-Anruf“ haben dreiste Betrüger erneut fette Beute im Essener Stadtgebiet gemacht. Das Opfer: eine Seniorin (93) aus dem Stadtteil Gerschede. Sie erhielt am Freitagmorgen einen Anruf – am anderen Ende der Leitung war ein Unbekannter, der sich als holländischer Polizist ausgab. Im Hintergrund hörte die Seniorin außerdem einen Mann verzweifelt weinen. Die Lügengeschichte, die man der Seniorin auftischte: Ihr Sohn weine verzweifelt, weil er in den Niederlanden einen Auto-Unfall verschuldet habe. Dabei sei er selbst unverletzt geblieben, aber jemand anderes gestorben. Die niederländische Polizei benötige nun eine fünfstellige Bargeld-Summe, um den Sohn vor dem Gefängnis zu bewahren.

Die Geschichte zeigte Wirkung: Wenige Stunden später holte ein Unbekannter bei der Seniorin das Geld ab. Es dürfte sich um das gesamte Ersparte der Rentnerin handeln.

Polizei Essen warnt: Niemals Fremden Geld oder Wertsachen geben!

Die Polizei warnt erneut: Falls Sie „Schock-Anrufe“ dieser Art erhalten: Bleiben Sie gelassen. Bestehen Sie darauf, dass Sie das Gespräch selbst beenden und den Verwandten zurückrufen – unter der Nummer, die Ihnen bekannt ist. Verständigen Sie außerdem weitere Angehörige, um sich zu vergewissern, ob die Geschichte stimmt. Weiterer, wichtiger Punkt: Händigen Sie niemals unbekannten Personen Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen aus.

Im aktuellen Fall beschreibt die Frau den Unbekannten, der das Geld bei der Seniorin abholte, als einen Mann mit 1,60 bis 1,70 Metern Körpergröße, kräftiger Statur; er sprach akzentfrei Deutsch und hat schulterlange, schwarze Haare. Er trug eine blaue Jacke, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Die Polizei fragt: Wem ist dieser Mann am Freitag im Bereich Reuenberg / Kamerunstraße / Gerscheder Straße aufgefallen? Hinweise an 0201/ 829-0.

