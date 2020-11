Essener Second-Hand-Laden „Wichtelfarm“ öffnet in der City

Es geht doch weiter mit dem 2016 gegründeten helfenden Second-Hand-Kinderladen „Wichtelfarm“. Der gemeinnützige Verein konnte jetzt ein Ladenlokal in der Rottstraße (früher Foto Seydel) am Kopstadtplatz beziehen.

Essener Allbau GmbH gewährt mietfreie Nutzung

Die Allbau GmbH gewährt eine mietfreie Nutzung, lediglich die Nebenkosten müssen getragen werden. Am Montag, 16. November, wird Eröffnung sein. Wichtelfarm-Gründer Daniel Splettstößer hatte Alarm geschlagen. Aufgrund der Erkrankung seiner Frau könne er sein Engagement nicht mehr aufrechthalten und suche dringend Nachfolger. Ansonsten müsse er schweren Herzens den Hilfsverein für Familien mit geringem Einkommen auflösen.

Doch so ganz ohne ihn als Motor werde es wohl nicht gehen, wurde dem Vorsitzenden nun klar. Hintergrund seien auch die Erfahrungen der vergangenen Monate. Durch Corona steige die Nachfrage noch an: „Viele Familien können es sich schlicht und einfach nicht leisten, in Geschäften einzukaufen. Und jetzt fallen noch Kita-Flohmärkte und ähnliche Möglichkeiten weg, die Kinder für ganz kleines Geld auszustatten. Es ist schon tragisch, wer jetzt durch die Pandemie besonders hart bestraft wird.“ Wieder diejenigen, die es ohnehin schwer hätten in unserer Gesellschaft.

Er trete also zurück vom Rücktritt: „Aber ich kann und werde nur noch im Hintergrund wirken.“ Eine Woge der Hilfsbereitschaft schlug der Wichtelfarm entgegen. Ein Essener will sich um den finanziellen Rahmen kümmern, andere boten sich als Annahmestelle für Kleiderspenden an. Oberbürgermeister Thomas Kufen hatte den Notruf ebenfalls vernommen und die Allbau GmbH angesprochen, so deren Sprecher Dieter Remy: „Als Thomas Kufen uns von den Schwierigkeiten berichtete, haben wir sofort Hilfe zugesagt. Wir freuen uns, dass wir eine für unsere Stadt derart wichtige Einrichtung unterstützen können.“ Das passe zu einem sozial eingestellten Wohnungsanbieter und Stadtentwickler. Nun könne die Wichtelfarm sich wieder voll und ganz auf die Hilfe für bedürftige Kinder konzentrieren.

Nach der Schlüsselübergabe trugen Splettstößer und Remy die ersten Körbe mit Bekleidung ins noch kahle Ladenlokal an der Rottstraße 5. Jetzt muss noch Farbe an die Wände und alles eingeräumt werden, dann findet man auf 78 Quadratmetern günstige Baby- und Kinderbekleidung bis Größe 176, Schuhe, Spielzeug, Kleinmöbel und Kinderwagen. Wer Bedürftigkeit nachweisen kann, darf die zu kleinen oder nicht mehr benötigten Anziehsachen seiner Kinder kostenfrei gegen passende eintauschen.

Damit die Wichtelfarm weiter arbeiten könne, sei Unterstützung nötig: „Wir brauchen noch mehr Abgabestellen. Deren Aufgabe ist die Annahme von Spenden, die auf Schäden, Verschmutzung und Vollständigkeit überprüft werden müssen.“ Die Textilien würden nach Größen sortiert und dann in die Wichtelfarm gebracht.

Dezentrale Annahmestellen im Essener Süden gesucht

So bleibe dem Team im Laden Zeit, sich um die Kunden zu kümmern: „Wir haben nun schon sieben Annahmestellen, verteilt über das nördliche Stadtgebiet. Wir bräuchten aber noch mehr dezentrale Anlaufpunkte, ganz dringend auch welche im Essener Süden. Diese Sammelstellen können ganz nach eigener Zeiteinteilung geöffnet werden.“ Um die gespendete Kleidung präsentieren zu können, werden noch viele Meter Regalfläche benötigt: „Wir bräuchten bestimmt noch 20 Billy-Regale, die sind sehr stabil und daher ideal.“ Auch stabile Plastikkörbe für die Kleidung werden noch benötigt. Und Regale für den großen Keller, in dem vieles gelagert werden soll.

Eröffnung an der Rottstraße 5 Am 16. November eröffnet die Wichtelfarm an der Rottstraße 5.Die Lage sei ideal, so Daniel Splettstößer. Die Öffnungszeiten: Die Wichtelfarm ist montags von 13 bis 16 Uhr und mittwochs von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Finden sich genügend Helfer, soll das Geschäft auch Samstagvormittag öffnen. Gesucht werden auch Spendensammler, denn die finanzielle Ausstattung des Vereins ist laut Betreiber knapp gestrickt. Infos und Angebote unter info@wichtelfarm.de oder 0176-63689090.

Zweimal die Woche werde Agnes Terschüren als „gute Seele“ der Wichtelfarm im Laden stehen. Dazu benötige man weitere fleißige Helfer, die ehrenamtlich Regale einräumen und die Kunden betreuen. Die aufräumen, wenn nicht fürs Publikum geöffnet ist. Man freue sich da über jede helfende Hand: „Bei uns kann man sogar Sozialstunden abarbeiten.“

