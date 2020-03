Essener Schüler spielt neben Film-Stars wie Katja Riemann

War es nun Katja Riemann, die beim Schachspielen in der Drehpause geschummelt hat? Oder er, Maurice Fuchs? Der Essener Nachwuchsschauspieler lässt sich lediglich ein „Ähhhh“ samt Grinsen entlocken. Dabei war er gerade noch redselig. Als es um seine Rolle in dem Dreiteiler „Unsere wunderbaren Jahre“ (18., 21. und 25. März, 20.15 Uhr im Ersten) ging. Da erzählte er gerne, wie es so ist, an der Seite von Fernsehstars wie Anna Maria Mühe oder eben Katja Riemann vor der Kamera zu stehen.

Essen Gedreht wurde auch in Prag Die Dreharbeiten zu dem ARD-Dreiteiler „Unsere wunderbaren Jahre“ fanden im vergangenen Frühjahr und Sommer statt. Maurice Fuchs war bei sieben Drehtagen dabei, unter anderem in Prag. Besonders schön für ihn: In den Drehpausen durfte er sich in einem eigenen Wohnwagen am Set aufhalten. Wer mehr Infos über das Leben und die Karriere des Essener Nachwuchsschauspielers bekommen möchte, soll diese bald unter www.maurice-fuchs.com finden. Noch ist die Internetseite aber nicht fertig.

Nämlich? „Ich habe mich riesig gefreut. Das war meine erste richtige Filmrolle. Eine super Zeit.“ Von Aufregung keine Spur bei dem Zwölfjährigen. Denn er ahnt ja, dass Millionen Menschen vor den Fernsehbildschirmen sitzen und sich den Dreiteiler ansehen werden. Diese Aussichten beruhigen ihn. Je mehr Publikum er hat, umso sicherer fühlt sich Maurice.

Essener Nachwuchsschauspieler spielt lieber vor zehntausend Menschen als vor einem

„Wenn ich alleine für meine Mutter auf der Bühne stehen sollte, wäre mir das peinlich. Wenn zehntausend Menschen im Publikum sitzen, bin ich aber überhaupt nicht nervös“, erzählt der Essener Gymnasiast. Maurice Fuchs besucht das Carl-Humann-Gymnasium in Steele. Und auch wenn die ARD-Rolle sein erster größerer Fernsehfilmauftritt ist, so hat er doch schon einige Bühnenerfahrung.

Dieses Bild entstand in einer Drehpause. Maurice Fuchs an der Seite seiner Filmmutter Anna Maria Mühe mitten in der Nachkriegskulisse. Foto: ARD

Eigentlich tanzt, singt und schauspielert sich der Essener schon durch sein halbes, junges Leben. Als Achtjähriger sein erster öffentlicher Auftritt mit der Starlight-Musical-Academy für Kinder. „Da habe ich gemerkt, dass das mein Ding ist“, erzählt Maurice.

Maurice ist schon bei Helene Fischer und Kai Pflaume aufgetreten

Vier Jahre sind seitdem vergangen. In dieser Zeit hat er unter anderem in der Helene-Fischer-Show, der Kai-Pflaume-Sendung „Klein gegen Groß“ oder auch im Mary-Poppins-Musical gezeigt, welche Showtalente in ihm stecken. „Meine Vorbilder sind Michael Jackson bei der Musik und Matthias Schweighöfer als Schauspieler.“ Wenn er redet, lächelt er viel und seine hellwachen Augen verfolgen jede Bewegungen in der Umgebung.

„Maurice profitiert davon, dass er sich für viele Dinge interessiert, dass er so offen ist und Leichtigkeit besitzt. Durch seinen Sport ist er ein Bewegungstalent“, sagt Maurices Mutter Sonja Fuchs. Ihr Sohn betreibt Shaolin Kung Fu, eine chinesische Kampfkunst. Zwei Mal ist er sogar schon Weltmeister in seiner Altersklasse geworden.

Zwölfjähriger aus Essen ist aus vielen hundert Kindern ausgewählt worden

Für seine Rolle in dem ARD-Dreiteiler, der ab Mittwoch ausgestrahlt wird, ist er aus vielen hundert Kindern ausgewählt worden. Es handelt sich um keinen leichten Stoff: Es geht um das Deutschland in den Wirtschaftswunderjahren, es ist die Zeit nach dem Krieg. Maurices Mutter wird von Anna Maria Mühe gespielt, Katja Riemann ist die Filmgroßmutter des Esseners. Dinge wie politische Positionen spielen eine Rolle, in einer Szene muss Maurice ein Gewehr halten.

„Wir haben zu Hause viel über diese Zeit gesprochen, um Maurice vorzubereiten. In der Schule hatten sie das Thema noch nicht. Bei den Dreharbeiten durften wir dabei sein“, sagt Vater Ulrich Kunz. Sein Junge ist ein guter Schüler. Musik, Englisch und Sport zählen zu seinen Lieblingsfächern. Und er kann auf die Unterstützung seiner Lehrer und der Schulleitung zählen, auch wenn er so fürchterlich viele Unterrichtstage gar nicht verpasst hat für die Dreharbeiten.

Die Eltern unterstützen ihn auf seinem Weg

Wie seine Mitschüler damit umgehen, dass er in der Öffentlichkeit steht? Maurice überlegt. Dann sagt er: „Viele finden es toll, aber es gibt auch welche, die neidisch sind. Deshalb spreche ich nicht viel darüber.“

Wenn er nach der Schule nach Hause kommt, darf sich seine Familie regelmäßig über Live-Musik freuen. „Eine halbe Stunde Piano zum Runterkommen tut ihm unheimlich gut“, erzählt Mutter Sonja Fuchs. Wie die Eltern damit umgehen, dass der Sohn drauf und dran ist, ein gefragter Jung-Darsteller zu werden? „Wir unterstützen ihn natürlich, aber er muss seinen Weg selbst finden.“

Und dann möchte Maurice noch ein Rätsel auflösen: Katja Riemann ist unschuldig. „Ich habe beim Schach geschummelt.“