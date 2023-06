Essener Schloss-Quelle-Lauf startet nach den Sommerferien

Essen-Borbeck. Kinder, Jugendliche, Schulklassen und Freizeitsportler gehen beim Schloss-Quelle-Lauf in Borbeck an den Start. Ab sofort sind Anmeldungen möglich.

Nach den Sommerferien veranstaltet der TuS 84/10 Essen den bereits 67. Schloss-Quelle-Lauf im Schlosspark Borbeck. Die Organisation für die Veranstaltung am Sonntag, 13. August, läuft auf Hochtouren. Es soll familiär zugehen beim Lauf: „Bereits Dreijährige können beim sogenannten Bambini-Lauf teilnehmen. Walken, Laufen in verschiedenen Altersgruppen und auf unterschiedlichen Distanzen, bieten großen und kleinen Teilnehmern das, was der Breitensportverein auch möchte: Jeder kann mitmachen“, erläutert Gudrun Schakau-Folgner, Geschäftsführerin des TuS 84/10 Essen. Beim Bambini-Lauf wird auf den klassischen Startschuss verzichtet, stattdessen gibt es einen Countdown.

„Wir sind stolz, mit unserer Marke Schloss Quelle den Traditionslauf am Schlosspark Borbeck begleiten zu dürfen. Engagement in unserer Heimat liegt uns sehr am Herzen“, so der Geschäftsführende Gesellschafter Jörg Mellis vom Hauptsponsor Schloss-Quelle Mellis GmbH. Der Sponsor teile die „sportlichen Werte“ des Vereins, so der TuS-Vorsitzende Kevin Kerber. Den Startschuss zum 10 Kilometer langen „Allbau-Hauptlauf“ um 15.30 Uhr gibt Oberbürgermeister Thomas Kufen.

Beim Essener Lauf gibt es Geldpreise für teilnehmende Schulen

Zur Sportveranstaltung für Jedermann dürfen sich auch Schulen anmelden, den drei teilnehmerstärksten Schulen winken Geldprämien: für den ersten Platz: 250 Euro, für den zweiten 150 Euro und für den dritten Platz 80 Euro. Auch für die Gewinner der Einzelwettbewerbe gibt es Preise. Den Siegern der Hauptklassen winken Jahres-Abos der Schloss Quelle. Für das leibliche Wohl ist beim Lauf gesorgt, zur Unterhaltung gibt es Hüpfburg, Glücksrad und andere Angebote. Benjamin Vogel, Betreiber des Biergartens im Schlosspark Borbeck, will die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer rund um den Schloss Quelle-Lauf unterstützen.

Anmeldungen sind jederzeit unter www.schlossquellelauf.de möglich und auch noch bis zu einer Stunde vor dem Start im Wettkampfbüro im Schloss Borbeck.

