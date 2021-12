Essener schenken Flutopfern im Ahrtal weihnachtliche Deko

Einen Transporter voll Weihnachtsspenden schickten die Helferinnen und Helfer aus Essen zu den Betroffenen der Flut im Ahrtal. Bereichsleiterin Tina Brockers, der Jugendberufshilfe-Geschäftsführer Thomas Wittke und der Ehrenamtliche Andreas Gosdzick (v.l.) packten mit an.

Essen-Bergerhausen. Jugendberufshilfe stellt Produkte aus Werkstatt und Küche für den Adventsmarkt in Dernau zur Verfügung. Ort leidet unter den Hochwasserfolgen.

Nirgendwo haben die Juli-Überschwemmungen so großen Schaden angerichtet wie im Ahrtal. Bis heute haben viele Menschen dort kein Dach über dem Kopf. Deshalb haben der Bergerhauser Andreas Gosdzick, die Jugendberufshilfe Essen, Bäcker Peter und viele weitere Spenderinnen und Spender einen Transporter mit Dekosachen zum Adventsmarkt nach Dernau gebracht, um den Menschen dort wenigstens ein bisschen weihnachtliche Stimmung zu bringen.

Die Idee zu der Benefizaktion hatten der Bergerhauser SPD-Bezirksvertreter Andreas Gosdzick und seine Tochter Mara, die seit dem Sommer schon mehrfach im Ahrtal mit angepackt hatten: „Die Zustände dort sind immer noch grauenhaft“, erzählt der Bergerhauser, „normalerweise fahre ich Werkzeug und Elektrogeräte runter.“ Mara Gosdzick war im Sommer Helferin der ersten Stunde.

Ehrenamtliche aus Essen-Bergerhausen brachten die Spenden für die Flutopfer ins Ahrtal

Jetzt zur Adventszeit wollten die Ehrenamtlichen den Flutopfern noch einmal etwas Gutes tun, sammelten bereits Spenden auf einem Weihnachtsmarkt im Stadtteil: „Ich wusste, dass die Jugendberufshilfe jedes Jahr im November ihren Tag der offenen Werkstatt macht“, erklärt Gosdzick. Warum also nicht nachfragen, ob Sachen, die vielleicht übrig geblieben sind, als Spenden ins Ahrtal gehen können?

Der Tag der offenen Werkstatt musste allerdings in diesem November erneut wegen Corona abgesagt werden. Die von den Auszubildenden gefertigten Produkte werden stattdessen unter den Mitarbeitenden im JBH-Shop „Handwerk & Design“ an der Rellinghauser Straße 280, montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie auf einem kleinen Stand auf dem Essener Weihnachtsmarkt verkauft.

Einen eigenen Stand hatten die Ehrenamtlichen aus Essen-Bergerhausen beim Adventsmarkt in Dernau im Ahrtal. Die Besucher durften sich die Deko kostenlos mitnehmen. Foto: Andreas Gosdzick

Als Thomas Wittke, Geschäftsführer von Jugendhilfe und Jugendberufshilfe Essen, die Anfrage von Andreas Gosdzick erhielt, war er sofort dabei: „Die Geschehnisse im Ahrtal waren schockierend, bis heute kämpfen dort Menschen um ihre Existenz. Natürlich helfen wir da. Gleichzeitig wissen unsere Jugendlichen und Mitarbeitenden, dass sie Menschen in Not mit ihrer Arbeit eine Freude machen können.“

Die Spendenaktion geht mit Unterstützung der Ardeyschule weiter

So steuerte die Jugendberufshilfe unter anderem Gestecke aus der Floristik, Gebäck aus der Hauswirtschaft sowie Geschenkideen aus den Gewerken und Projekten bei, um den Adventsmarkt in Dernau zu bestücken. Neben dem Markt fand dort eine große Lichteraktion mit über 100 Traktoren und Feuerwehrfahrzeugen statt. Es gab insgesamt knapp 20 Weihnachtsbuden, Gosdzick und seine Tochter hatten einen eigenen Stand. Die Besucherinnen und Besucher durften sich die Deko kostenlos mitnehmen: „Die Sachen sind super angekommen. Außerdem haben wir 170 Euro an Spenden gesammelt, die wir jetzt aufrunden konnten, weil wir keinen Transporter und keinen Sprit bezahlen mussten“, sagt der Ehrenamtliche.

Die nächste Aktion mit Spenden des Weihnachtsverkaufs der Rellinghauser Ardeyschule ist bereits geplant: Die beiden Ehrenamtlichen wollen dann erneut Baustoffe und Material ins Ahrtal bringen.

