Essener Schauspieler Henning Baum berührt als Weihnachtsmann

Essen. „Der letzte Bulle“ kommt mit einem Episodenfilm zum Fest daher. Wie facettenreich sich der Kino- und TV-Star nach der Polizeiserie entwickelt hat

Bevor das zweite Lichtlein brennt, schwelgt der Essener Schauspieler Henning Baum in Gefühlen. In dem Adventsfilm „Wenn das fünfte Lichtlein brennt“ spielt er einen melancholischen Gabenbringer in einem vom Schneesturm lahmgelegten Flughafen. Der britische Episodenfilm „Tatsächlich Liebe“, der die unterschiedlichsten Liebesgeschichten ineinander verschachtelt, lässt in abgespeckter Form grüßen.

Trotz Corona läuft es für Henning Baum offenbar ganz gut. Im vergangenen Spätherbst wurde die deutsche Fernsehvariante des Kinostreifens am Flughafen Münster/ Osnabrück realisiert. Im Frühjahr und Sommer drehte er das sechsteilige Familiendrama „Der König von Palma“ in beachtlicher Besetzung auf Mallorca, das im Laufe des kommenden Jahres auf TVnow und RTL ausgestrahlt werden soll. „Eine der spannendsten Arbeiten, die ich je gemacht habe“, sagte Henning Baum über die Produktion zu dieser Zeitung. Aber auch die Kinopremiere von „Catweazle“ mit seinem Idol Otto riss ihn zu Begeisterung hin: „Er ist ein Universalgenie. Es war eine große Freude, ihn kennenzulernen.“

Schöne Bescherung für Henning Baum: Elena Uhlig ist auch mit von der Partie

Gerade war er noch als Filmschaffender mit der NRW-Delegation in New York zu Gast bei der Verleihung der International Emmy Awards, jetzt hat er mit „Wenn das fünfte Lichtlein brennt“ eine Fernsehpremiere. Die sorgt für eine respektable Bescherung lange vor dem Fest. Für den heimatverbundenen Star gab es unter anderem ein Wiedersehen mit der vertrauten Kollegin Elena Uhlig, die in „Mit Herz und Handschellen“ an seiner Seite zu sehen war. Und natürlich die Rolle des betrübten Weihnachtsmanns Thorsten, der nicht sich selbst, aber unglücklichen Reisenden helfen kann.

Große Emotionen umwehen den Familienmenschen und vierfachen Vater Henning Baum, dem im kommenden Jahr der 50. Geburtstag bevorsteht. Im roten Mantel und weißen Bart ist er kaum wiederzuerkennen. Doch eines ist klar: Diese Figur umgibt ein Geheimnis. Tief im Inneren brennt nicht nur ein Lichtlein, sondern ein ganzer Baum.

„Wenn das fünfte Lichtlein brennt“ ist am 3. Dezember, 20.15 Uhr, in der ARD zu sehen und bereits ab 1. Dezember in der Mediathek.

