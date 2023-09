Essener Salonorchester Ruhrioso lässt 1920er Jahre aufleben

Das Salonorchester Ruhrioso erinnert an den verfolgten Sänger Paul O’Montis.

Essen. Wie Mitglieder von Ruhrioso im Essener Katakomben-Theater den verfolgten Sänger Paul O’Montis ins Zentrum ihres unterhaltsamen Konzerts rücken.

Sie feiert gerade ihr großes Revival: die Kulturblüte der ersten deutschen Republik. Mit ihrem neuen Programm „Die wilden 20er Jahre und ihr Sänger Paul O’Montis“ spielen sie also ganz am Puls der Zeit – die 16 Mitglieder des Ruhrgebiet-Salonorchesters „Ruhrioso“. Am 9. September, 20 Uhr, ist es im Katakomben-Theater im Girardet Haus zu erleben.

Die Zeitreise versetzt zurück in die „Roaring Twenties“ mit musikalischen Perlen, die ihren Glanz nicht verloren haben. Im Mittelpunkt: der „vergessene Kabarett-Star“ Paul O’Montis. Er gehörte Ende der 1920er Jahre zur Spitze des Unterhaltungskabaretts und war in allen deutschsprachigen Regionen Europas durch Funk, Schallplatte und Tourneereisen populär. Die Karriere des schwulen Sängers endete Ende 1933 jäh mit Verhaftung und Verurteilung und wurde nach der Emigration 1940 im KZ Sachsenhausen ermordet.

Das Programm fußt auf seiner 2021 erschienenen Biographie im Berliner Metropol Verlag. Das Salonorchester „Ruhrioso“ präsentiert abwechslungsreich seine Musik und erzählt in launiger Conférence sein schicksalhaftes Leben – und verspricht ganz im Sinne des Künstlers einen vergnüglichen und kurzweiligen Abend.

Karten (20 €/ erm. 16 €) unter 0201-4304672 oder per Mail:katakomben-theater@web.de

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen