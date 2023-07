Essener Sängerin Nima Lindner bringt zwei neue Songs heraus

Essen-Holsterhausen. Fans der Essener Sängerin Nima Lindner können sich über zwei neue Songs freuen. Was hinter den Releases steckt und wann das Album kommt.

Die Holsterhauser Sängerin Nina Maria Lindner, bekannt als Nima Lindner, hat einen neuen Song veröffentlicht. Ein weiterer soll bald folgen. Seit Freitag, 7. Juli, kann man ihr neues Lied „What do you really think“ beispielsweise bei Spotify oder Youtube hören. Es handelt sich dabei nicht um einen Song aus ihrem gewohnten Genre Alternativ-Indie-Rock, sondern um einen „chilligen Sommersong“, wie die Sängerin es beschreibt.

„Der Sommersong soll etwas die Zeit überbrücken, die wir mit meiner Band Nima Lindner über den Sommer damit verbringen, die neuen rockigen Songs für das dritte Album zu schreiben – und das wird definitiv wieder ziemlich rockig“, kündigt Nima Lindner an. Das Album soll 2024 erscheinen.

„What do you really think“ von Essener Sängerin Nima Lindner

Essener Sängerin startet neues Projekt: „Blütezeit“

Am Freitag, 14. Juli, will die Sängerin dann den Debütsong ihres neuen Projektes „Blütezeit“ veröffentlichen. Das Lied heißt „Pulli in meiner Farbe“. „Nach Auflösung meines erst im letzten Jahr gegründeten deutschen Projektes ‘Sommerpause’ war es nun Zeit für einen Neuanfang: Quasi Zeit neu aufzublühen“, so Nima Lindner. Deshalb habe sie im Alleingang ein neues deutsches Projekt gegründet und sei so auch zu ihrem deutschen Interpreten-Namen „Blütezeit“ gekommen.

Seit 2014 steht Nima Lindner mit ihrem Soloprojekt auf der Bühne, seit 2015 auch mit einer Band. Derzeit wird sie von dem Bassisten Silvio Falivene und dem Schlagzeuger Hong-Ky Ting unterstützt. Sie wurde mehrfach mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis der Deutschen Popstiftung ausgezeichnet. Zuletzt erhielt sie eine dreifache Auszeichnung für ihr im April 2020 veröffentlichtes Album „The Truth Behind“ und belegte den zweiten Platz als „Beste Alternativ Sängerin 2020“.

Weitere Informationen zu Nima Lindner und ihren Projekten gibt es auf den Websites www.nima-lindner.de und www.blütezeitmusik.de.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen