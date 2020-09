Essener Sänger „Papau“ geht mit neuem Song auf Stimmenfang

Essen. Essener Sänger „Papau“ ist für den Wettbewerb „Die beste Band im Westen“ nominiert. Musiker hofft auf viele Votings für seinen Song „Die Sonne“.

Drei Bands, ein besonderer Titel: Im Rahmen der Sendung WDR 2 Pop, die montags bis freitags ab 20.30 Uhr im Radio läuft, wird unter den drei vorgestellten Bewerbern regelmäßig „die beste Band im Westen“ gekürt. In der Woche vom 14. bis 18. September hofft der Essener Singer-Songwriter Papau auf möglichst viele Unterstützer, die an der Radio-Abstimmung teilnehmen. Denn den Titel bekommt der Künstler mit den meisten Stimmen.

„Papau“, das ist im bürgerlichen Leben Ulrich Steier. Der Essener ist dem hiesigen Publikum bislang vor allem als klassischer Gitarrist bekannt. Steier ist Folkwang-Absolvent und gab unzählige Konzerte im In- und Ausland, unter anderem gemeinsam mit den Bochumer Symphonikern. Er unterrichtet auch als Gitarrendozent an einem niederländischen Konservatorium und hat viele Hörbücher im Bereich Kinderunterhaltung vertont und unzählige Kinderlieder veröffentlicht.

Jetzt zeigt der Musiker eine neue Facette: Unter dem Pseudonym „Papau“ hat er gerade seine erste Single „Die Sonne“ veröffentlicht. „Smoothe-Sommersandige-Gute-Laune-Tanzmusik gemixt mit warmer Stimme, Gitarre und Cajóns“, lautet die vielversprechende Bewerbung des Songs, in der sich der Künstler an seine eigene Kindheit und die elterliche Liebe erinnert, die er nun an seine eigenen Kinder weitergibt.

Gesendet wird „Die Sonne“ am Mittwoch, 16. September, in der Sendung WDR 2 Pop! ab 20.30 Uhr. Abstimmen kann man die ganze Woche über für Papau und seinen Sonnen-Song. Und zwar unter folgendem Link

www1.wdr.de (Musik, Szene im Westen)