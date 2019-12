Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Essener Restauratorin sucht einen kleinen Atelierraum

Gearbeitet hat die Kirchenmalerin und Restauratorin Fabienne von der Hocht bisher in einem Kellerraum, oft aber auch in ihrer Wohnung. „Häufig bin ich natürlich bei den Kunden draußen, in deren Wohnung, auf Baustellen oder eben in Kirchen.“

Jetzt ist sie auf der Suche nach einem rund 20 Quadratmeter großen Raum mit Tageslicht, gern im Essener Süden, wo sie eventuell auch ihre selbst gefertigten Stücke ausstellen oder Schulungen abhalten könnte. Information auf www..meinunikatfuerdich.de