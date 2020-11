Luther-Eichen: Sie wurden im Gedenken an den Reformator Martin Luther gepflanzt. In NRW gibt es nur sechs Exemplare, eines davon steht in Kettwig. Der Baum wurde 1917 vor der evangelischen Kirche am Markt gepflanzt – und sollte im Grüne-Hauptstadt-Jahr zu seinem 100. Geburtstag Naturdenkmal werden. Doch geklappt hat es mit der Unterschutzstellung erst drei Jahre später.

In der letzten Sitzung der Legislaturperiode, im September 2020, beschloss der Rat der Stadt Essen eine neue „ordnungsbehördliche Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen für den Innenbereich“. Die in den letzten Jahren beantragten, aber noch nicht genehmigten Unterschutzstellungen von Bäumen mussten nun abgesegnet werden, sonst hätte es neuerlicher Anträge bedurft. So wurden eine ganze Reihe von Bäumen zu Naturdenkmälern erklärt, darunter auch die Luther-Eiche in Kettwig.

Verwaltung hatte im Grüne-Hauptstadt-Jahr viel zu tun

Anlässlich des 400. Jahrestages der Reformation wurde in Kettwig eine sogenannte Luther-Eiche gepflanzt. Sie fand ihren Platz vor dem Chorraum der evangelischen Kirche am Markt. Foto: Julia Tillmann / FFS

Für die macht sich Armin Rahmann, Vorsitzender der Kettwiger Museums- und Geschichtsfreunde und Mitglied im Heimat- und Verkehrsverein Kettwig, schon seit 2016 stark. Er hatte im Beirat der Unteren Landschaftsbehörde vernommen, dass Bäume Naturdenkmäler werden können, wenn sie mehr als 80 Jahre alt sind. „Unsere schöne Eiche ging auf die 100 Jahre zu. Sie hat Stürme wie Kyrill und Ela überstanden und sieht noch toll aus“, sagt Armin Rahmann. Der zuständige städtische Sachbearbeiter bestätigte vor vier Jahren den Eindruck des Kettwiger Bürgers.

So bekam Rolf Fliß als Mitglied der Grünen im Umweltausschuss, 2016 das Anliegen auf den Tisch – und trieb fortan auf politischer Ebene das Vorhaben Naturdenkmal voran. So gut er konnte. Er wolle es nicht entschuldigen, sagt der frisch gewählte Grünen-Bürgermeister der aktuellen Amtsperiode, aber: „Das Grüne-Hauptstadt-Jahr hat die Verwaltung und Grün und Gruga personell sehr gefordert.“ Sprich: Der ganze Verwaltungsakt blieb erst einmal liegen. Und zwar ziemlich lange.

Auswirkungen der Unterschutzstellung Naturdenkmal werden Bäume, Findlinge oder Gesteinsschichten aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen, wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit. Geschützt ist gleichfalls der Bereich um das Naturdenkmal herum. So ist bei der Luther-Eiche in Kettwig der Boden im Ausmaß des gesamten Kronenbereichs besonders geschützt. Das kann Auswirkungen auf Straßenbaumaßnahmen haben, wie Rolf Fliß erläutert: „Die Pflasterung dürfte zum Beispiel nicht durch eine Asphaltschicht ersetzt werden.“ Die Luther-Eiche steht auf dem Grundstück der evangelischen Gemeinde. Die Sorgfaltspflicht für den Baum und seine Pflege geht mit der Unterschutzstellung auf die Stadt über und nicht mehr zu Lasten der Gemeinde.

Die mächtige Eiche mit ihrem Stammumfang von 2,97 Metern kümmerte es wenig. Die Jahreszeiten kamen und gingen. Sowohl die evangelische Kirchengemeinde als auch Armin Rahmann fragten sich, was denn aus dem Bürgerantrag wohl geworden war. 2019 wechselte die Führung im städtischen Umweltamt – für Rolf Fliß Anlass, noch einmal „Druck zu machen“ in der Angelegenheit. Schließlich warteten auch noch etliche andere Bäume und Findlinge in anderen Stadtteilen auf ihre Unterschutzstellung.

Schließlich gab es grünes Licht in allen Gremien

Durch die Notwendigkeit, die Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen neu zu fassen, durchlief die Verwaltungsvorlage inklusive neuer Naturdenkmal-Bewerbungen im Sommer dieses Jahres dann die Ausschüsse und Bezirksvertretungen. Einstimmig votierten die Politiker – grünes Licht also auch für die Luther-Eiche in Kettwig.

Martin Kryl, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins: „Es hat etwas gebraucht, aber wir als Heimatverein sind natürlich sehr erfreut, dass das der Bürgerantrag zum Erfolg geführt hat.“ Die Luther-Eiche sei in ihrer Größe auf jeden Fall stadtbildprägend.

Keine Nachricht aus Essen verpassen – mit unserem lokalen Newsletter.