Essener Rapper interviewt Musiker und Fans auf Tiktok

Essen-Horst. Warum der Rapper Hasib Habib aus der Hochhaussiedlung Hörsterfeld in Essen seine Musikerkollegen für Tiktok, Instagram und Co. interviewt.

Eigentlich arbeitet Hasib Habib als Pfleger. In seiner Freizeit macht er Musik, produziert Rap-Videos oder unterhält seine Fans als Entertainer. Jetzt begleitete der Rapper die in der Szene bekannte „Live is Pain“-Tour und interviewte seine Künstlerkollegen.

„In Kürze werden die kleinen Sequenzen und ein längeres, zusammengeschnittenes Stück auf Instagram, Tiktok und Youtube zu sehen sein“, kündigt Hasib Habib an. Der kreative 33-Jährige will sich dabei seinen Followern möglichst vielseitig präsentieren. „Es wird auf keinen Fall langweilig“, verspricht er. Follower hat er inzwischen eine ganze Menge: Auf dem Videoportal Tiktok folgen Hasib Habib nach eigenen Angaben 16.600, auf der Fotoplattform Instagram fast 3000 und auf dem Videoportal Youtube 1100 Leute.

Der Rapper aus Essen arbeitet als Pfleger und dreht Videos für die sozialen Medien

Hasib Habib liebt seinen Beruf als Pfleger, seit er 2009 seinen Zivildienst am Uniklinikum absolvierte und seitdem in verschiedenen Einrichtungen, meist Krankenhäusern, als Pflegefachkraft arbeitet. Trotzdem könnte er sich vorstellen, irgendwann sein Hobby Musik zum Beruf zu machen.

„Das will ich auf jeden Fall weitermachen“, sagt Hasib Habib, dessen Eltern in den 1980er Jahren aus Afghanistan nach Essen kamen und im Hörsterfeld heimisch wurden. Für Hasib Habib ist die Hochhaussiedlung Heimat. Dort ist er aufgewachsen, dorthin kehrte der zweifache Vater nach einer Zwischenstation im hessischen Bad Hersfeld nach der Trennung von seiner Partnerin zurück.

Die Hochhaussiedlung Hörsterfeld in Essen-Horst ist die Heimat von Rapper Hasib Habib. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Sein Talent als Interviewer entdeckte der 33-Jährige eher zufällig. Die deutschlandweite „Live is Pain“-Tour des bekannten, in Essen geborenen Rappers und Labelchefs PA Sports war in Essen gestartet. „Da war ich ebenso dabei wie bei einigen weiteren Konzerten und dem Finale in Berlin“, erzählt Hasib Habib. Bei den Konzerten traten verschiedene Rapper, teils Stars der Szene, auf. „Interviews sind mein Ding, weil ich ja ziemlich extrovertiert bin und gut auf Menschen, egal, ob Fremde oder Freunde, zu- und eingehen kann. Zum Beispiel auf Youtube ist das gerade ziemlich angesagt“, sagt er.

So habe er einfach ein Mikro in die Hand genommen und die Kamera mitlaufen lassen. Mit den Ergebnissen seien er und seine Gesprächspartner – Rapper und ihre Fans – durchaus zufrieden gewesen. „Mir war wichtig, die Interviews möglichst vielfältig zu gestalten und auch lustige Szenen in den Videos festzuhalten“, sagt der Essener.

Die kurzen Videos sollen bald online gehen

Die kurzen Videoclips will Hasib Habib in den nächsten Tagen handytauglich als Hochformat auf Instagram und Tiktok hochladen. Daraus soll dann später ein 16 Minuten langes Gesamtstück im Querformat als Youtube-Blog werden. „Das erfordert schon ziemlich viel Arbeit und Zeit, es fehlt noch der Feinschliff“, sagt der Rapper, der die Videos mit professionellen Programmen bearbeitet.

„Wann die Videos dann endgültig online sind, erfahren die Follower über meine Kanäle.“ Er hofft, dass seine Videos viral gehen – so wie vor einigen Monaten das Video zu seinem Song „Paradies“, den er – ungewöhnlich für einen Underground-Rapper – noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Hollywood, Kalifornien, gedreht hat.

Wichtig ist dem jungen Essener, für gute Laune zu sorgen und den Menschen in schwierigen Zeiten Mut zu machen. Damit will er sich von den oft gewaltorientierten, vulgären Texten einiger Gangsta-Rapper abgrenzen. „Ich möchte noch viel mehr positive Stimmung in der Deutschrap-Szene verbreiten, in der noch so viel mehr Potenzial steckt. Das ist noch lange nicht ausgeschöpft.“

