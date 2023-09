Essener Promi-Koch Nelson Müller auf dem Micky-Maus-Cover

Essen-Rüttenscheid. Der Essener Starkoch Nelson Müller ist ab 15.9. auf dem Cover des neuen Micky-Maus-Heftes zu sehen. Welche Rolle er im Comic spielt.

Nelson Müller bekocht seine Gäste in den Rüttenscheider Restaurants „Müllers“ und „Schote“, auf Burg Schwarzenstein in Hessen, seit kurzem auf Norderney – und jetzt auch in der Fantasiewelt von Entenhausen. Der Essener Promi-Koch hat einen Auftritt im neuen Micky-Maus-Heft, dessen Titel sein Comic-Alter-Ego auch ziert. Am Kiosk bekommt man das neue Heft aus dem Verlag Egmont Ehapa Media ab Freitag, 15. September.

„Ich habe schon öfter mit Disney zusammengearbeitet“, berichtet Nelson Müller im Gespräch mit unserer Redaktion. So sang er zum Beispiel den deutschen Song „Liebe ist größer” zum Disney-Weihnachtsspot „Neu in der Familie“. Für den Auftritt im Comic sei er angefragt worden – und habe sofort zugesagt. Als Kind habe er selbst gerne Micky-Maus-Hefte gelesen. „Wer nicht?“, so der Sternekoch.

Essener Koch Nelson Müller heißt in Entenhausen „Nelson Knüller“

Manch einer frage sich vielleicht, ob im digitalen Zeitalter tatsächlich noch Comichefte gelesen werden. Aber: „Micky Maus hat Kultstatus. Deshalb ist es für mich auch eine Riesen-Ehre, ein Teil von Entenhausen zu sein“, betont Müller. Mit den Verantwortlichen habe er sich etwas abgestimmt, sich den ersten Entwurf angeschaut, letztlich habe die Ausgestaltung aber der künstlerischen Freiheit des Zeichners unterlegen. Dass seine Figur am Ende eine „recht muskulöse Ente“ wurde, war dem Starkoch nicht unsympathisch.

Im Micky-Maus-Heft verkörpert Nelson Müller – wie könnte es anders sein – einen Koch. Sein Name ist „Nelson Knüller“. Die Geschichte: Das Restaurant „Köstliche Karotte“ in Entenhausen läuft nicht. Weil Dagobert sparen will, hat er den tollpatschigen Donald als Chefkoch eingestellt. Der kennt sich zwar mit Hausmannskost aus, wie man in einem schicken Restaurant kocht, weiß er aber nicht.

Der Essener Sternekoch Nelson Müller ist auf dem Micky-Maus-Cover zu sehen. Am Kiosk gibt es das Heft ab 15. September zu kaufen. Foto: Müller

Live-Tour von Essener Sternekoch Nelson Müller startet 2024

Folglich gibt es nur Stress im Lokal. Das Essen verbrennt, die Gäste beschweren sich. Als es im Restaurant raucht, verziehen sich alle, Dagobert und Donald geraten in Streit. Also wird Nelson Knüller, der Meisterkoch von Entenhausen – respektive, die recht muskulöse Ente –, gerufen. Er soll eingreifen, um den Betrieb zu retten. „Einer meiner ersten Sätze ist: Wo sind die Töpfe?“, erzählt Müller lachend.

Zusätzlich zu der Comic-Geschichte gibt es im Heft ein Interview mit Nelson Müller und die Termine für seine kommende Live-Kochtour „Soulfood“, die 2024 startet. Fans sollten sich beeilen: „Das Heft hat eine limitierte Auflage, nachgedruckt wird nicht“, so der Promi-Koch. Ein paar Hefte für Freunde, Familie, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe er sich schon sichern können.

Nelson Müllers Comicfigur ist mit Donald auf dem Cover

Auf der Foto-Plattform Instagram erntete Müller viele positive Kommentare und über 1400 „Gefällt mir“-Angaben für seine Rolle im Micky-Maus-Heft. Dort postete er das Cover. Darauf zu sehen ist der mit Entenschnabel versehene Nelson Knüller und ein höchst erschrocken dreinblickender Donald, aus dessen Kochtopf die Zutaten fliegen. Angekündigt wird ein „Feinschmecker-Comic“ mit dem Titel „Erfolgsrezept“.

Das Heft kostet 4,50 Euro. Mehr Informationen gibt es unter www.micky-maus.de. Dort kann man das Heft auch online bestellen oder abonnieren.

