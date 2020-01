Essener Prinzenpaar präsentiert seinen neuen Karnevalshit

Es ist schon eine liebgewonnene Tradition: Auch in diesem Jahr präsentiert das Essener Prinzenpaar zum ersten Mal seine Karnevals-Hymne für die aktuelle Session auf dem Kaiser-Otto-Platz in Steele. Und ruft dem närrischen Volk zu: „Alle unter hundert: aufstehen!“

Dauernieselregen und gerade mal sieben Grad plus machen den Essener Narren gar nichts. Der Platz vor der Bühne ist voll. „Das mit dem Regen kennen wir schon. So war das auch in den vergangenen vier Jahren“, sagt Volker Saßen, Vorsitzender des Festkomitees Essener Karneval, bei der Begrüßung.

Ein Schunkellied, das sofort zum Mitsingen einlädt

Und dann geht es auch sofort los: Nach dem Kinderprinzenpaar Jillian-Alica I. und Noah I., das zum ersten Mal vor Publikum seine einstudierte Choreographie zeigt, erobern die Essener Tollitäten Prinzessin Assindia Heike I. und Prinz Andreas I. die Weihnachts-Bühne und bringen die Menge mit ihrem Karnevalshit zum Klatschen und Tanzen.



Auch das Kinderprinzenpaar Assindia Jillian-Alica I. und Noah I. zeigte auf dem Kaiser-Otto-Platz zum ersten Mal seine Choreographie. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Das Lied hat, wie schon in den vergangenen drei Jahren, der Komponist und Musikproduzent Klaus Pelizaeus den Narren auf den Leib geschrieben. „Die Idee war, einen Song zu kreieren, bei dem sofort ein Ruck durch die Menge geht, wenn das Prinzenpaar hereinkommt und den ersten Ton anstimmt“, sagt der 67-Jährige.

Hit wurde in einer Stunde komponiert

Dafür hat er sich, nach seinem Ausflug in die Zeit des Rock n’ Roll mit dem letzten Karnevalshit „Partymeile“, wieder für ein klassisches Schunkellied entschieden, das aber durchaus rockige Elemente hat.

Geschrieben hat er das Ganze in knapp einer Stunde, „das muss aus mir herausfließen, dann ist es auch gut“, sagt er und lacht. Einzig die Titelzeile „Alle unter hundert: aufstehen!“ stand schon vorher fest.

Mindestens 180 Auftritte für das Essener Prinzenpaar

Wie das mit den Schlagern geht, das hat Klaus Pelizaeus in seinem über 40-jährigen Schaffen immer wieder gezeigt. Mehr als 1500 Lieder hat der Essener geschrieben. Darunter Songs für Heino, Roger Whittaker, Tony Marshall und Jürgen Drews. Als Komponist und Textdichter war Pelizaeus zweimal beim deutschen Vorentscheid um den Grand Prix d’Eurovision und viermal als Textdichter im nationalen Vorentscheid zum Grand Prix der Volksmusik vertreten. Vielen Narren wird noch sein Ohrwurm „Gelb und Blau“, dargeboten vom damaligen Prinzenpaar André und Caro, bekannt sein, der 2016 sogar das Jeck-Duell von WDR 4 gewann.

Und nun also die augenzwinkernde musikalische Aufforderung zum Mitmachen. Gesungen wird die neue Hymne übrigens von Volker Saßen, Oliver Weiß und André Füst, das Prinzenpaar zeigt dazu einen fetzigen Tanz. Den werden sie jetzt öfter zum Besten geben: Mindestens 180 Auftritte liegen vor ihnen – und die starten immer mit dem Sessionslied.