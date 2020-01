Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Essener Prinzenpaar ist im wahren Leben verheiratet

Das Essener Prinzenpaar ist auch im realen Leben liiert: Andreas und Heike Kaliga sind seit 1996 verheiratet, drei Jahre später wurde die Familie mit der Geburt von Tochter Svenja komplett.

Während Heike Kaliga bereits im zarten Alter von sechs Jahren das erste Mal mit dem Karneval in Berührung kam und zehn Jahre lang im Dilldorfer Fanfarenverein spielte, hatte Andreas Kaliga bislang nur wenig Berührungspunkte mit dem jecken Treiben.

Erst im vergangenen Jahr packte den gebürtigen Bochumer der Karnevalsvirus, und er wurde Mitglied beim Essener Karnevalsverein.

Schnell wurde er in den Elferrat aufgenommen, in dieser Funktion war das Paar als Leibgarde des Kinderprinzenpaares aktiv und machte erste Erfahrungen als Spitze der Jecken.

Die nächsten Termine im Essener Karneval: Närrische Ratssitzung am Samstag, 11. Januar, 11.11 Uhr. Sturm auf das Rathaus an Weiberfastnacht, Donnerstag, 20. Februar, 16.11 Uhr. Und dann der Rosenmontagszug am 24. Februar, Start 13.11 Uhr.