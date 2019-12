Essener Polizisten gehen bald mit Bodycams in die Einsätze

Das Polizeipräsidium Essen stattet seine Polizisten mit Bodycams aus. Die Mülheimer Beamtinnen und Beamten im Wach- und Wechseldienst sind die ersten, die in dieser Woche mit den neuen körpernahen Kameras auf Streife gehen werden. Für die Essener Kollegen wird es voraussichtlich ab Mitte Januar so weit sein, sagt Polizeisprecher Christoph Wickhorst.

Polizeipräsident Frank Richter hofft, dass die Zahl der Übergriffe auf seine Leute abnimmt. Widerstand und Gewalt gegen Polizisten, Feuerwehrleute und andere Retter sind inzwischen trauriger Alltag, beklagt Frank Richter. Im Jahr 2017 gab es 325 Übergriffe in Essen und Mülheim, allein auf die Polizei. Die neuen Kameras, die die Polizisten künftig bei ihren Einsätzen an der Schutzweste tragen, sollen abschreckend und deeskalierend wirken: Wer gefilmt wird, das ergaben Untersuchungen, reißt sich in Wort und Tat eher zusammen. Und falls es nicht hilft, verfügt die Polizei später über ein Beweismittel vor Gericht.

Matthias Kraus, Polizeipräsident Frank Richter und Elina präsentierten die neuen Bodycams. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

Die Beamten werden technisch und rechtlich geschult

Die Beamten werden technisch und rechtlich geschult, wie sie mit den neuen eckigen Kameras umgehen müssen. So ist jemand, der gerade gefilmt wird, darauf hinzuweisen, dass die Kamera läuft. „Wir versprechen uns viel davon“, so Richter. „Die Bodycam ist nun ein Teil der Ausrüstung. Sie hat ein handliches Format, mit dem man gut arbeiten kann.“ Die Kameras sollen deeskalierend wirken – und Beweise aufnehmen.

„Die Fälle von Widerstand gegen Polizeibeamte sind auf konstant hohem Niveau“, sagt Projektleiter Martin Mehlhorn von der Essener Behörde. Schlagstöcke und Reizgassprühgeräte würden bei einem tätlichen Angriff helfen, die neuen Kameras sollen aber dazu beitragen, dass es erst gar nicht dazu kommt. Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW habe den Einsatz von Bodycams analysiert. Deren Einsatz wirke wie erwartet, so Mehlhorn.

Nach einem Jahr will die Polizei Bilanz ziehen

Doch auch die Essen/Mülheimer Behörde wird nach Ablauf eines Jahres Bilanz ziehen, ob sich die Zahl der Angriffe auf Polizisten verringert hat. Die Kameras haben, so Mehlhorn, eine gute Ton- und Bildqualität, sie können in hoher Auflösung zwölf Stunden lang aufnehmen und 64 Gigabyte speichern. Die Daten werden auf einen Server der Polizei übertragen, der in Essen noch eingerichtet werden muss. „Die Bilder werden dann nach 14 Tagen automatisch gelöscht“, so Mehlhorn. Oder eben erst nach einem Strafverfahren, in dem sie als Beweismittel gedient haben.

„Es wird dann klar für die Gerichte sein“, wirft Polizeipräsident Richter ein, „wie sich die Situation abgespielt hat.“ Der Polizeipräsident betonte, dass die Bodycams schon lange von den Polizeibehörden gefordert wurden, um die Eigensicherung der Beamten auf der Straße im Einsatz zu fördern. „Wir haben“, sagte er, „rein statistisch jeden Tag einen Angriff. Die Werte haben sich verschoben. Was früher die Ausnahme war, ist leider heute die Regel geworden.“