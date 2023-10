Wieder mal: Essener Polizeihund „Krabat“ erwischt Einbrecher

Essen. Zwei Wohnungslose sind in eine Kita im Essener Stadtteil Heisingen eingebrochen. Ein Polizeihund spürte sie auf.

Die Polizei hat einen Kita-Einbruch an Ort und Stelle aufklären können. Entscheidende Hilfe kam von Polizeihund „Krabat“, der einen der beiden Einbrecher noch im Gebäude stellen konnte.

Betroffen ist die Kita an der Straße „Lelei“ im Stadtteil Heisingen. In der Nacht auf Samstag (7. Oktober) meldete eine Zeugin gegen 3 Uhr in der Frühe einen verdächtigen Mann an der Kita. Die Polizisten, die zum Tatort kamen, stellten fest, dass eine Scheibe im Kita-Gebäude zerstört worden war. Die Polizisten forderten die Einbrecher auf, sich zu stellen – doch nichts tat sich. Dann kam Diensthund „Krabat“ ins Spiel. Der belgische Schäferhund spürte den Einbrecher (37) im Obergeschoss des Gebäudes auf. Der Hund biss den Täter in den Arm und hielt ihn fest.

So sah „Krabat“ vor vier Jahren aus.

Draußen wartete eine 34-Jährige in einem roten Pkw. Es ist davon auszugehen, dass die Frau die Komplizin des 37-Jährigen ist. Das Einbrecher-Duo hat die deutsche Staatsangehörigkeit, aber keinen festen Wohnsitz. Ermittelt wird jetzt wegen Diebstahl in besonders schwerem Fall. Was der Mann und die Frau aus der Kita stehlen wollten, ist nicht bekannt.

„Krabat“ hat bereits regelmäßig Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

