Blaulicht Essener Polizei sucht „Nutella“ -Dieb per Fotofahndung

Essen. In Essen hatte es ein mutmaßlicher Ladendieb auf Nutella-Gläser abgesehen. Als der Kassierer ihn schnappen wollte, schlug er zu.

Die Essener Polizei sucht mit Hilfe einer Fotofahndung nach einem Ladendieb. Die Tat ereignete sich bereits am 20. September in einem Supermarkt am Wolfsbankring im Stadtteil Bochold.

Gegen 14 Uhr habe der Unbekannte den Supermarkt betreten, so die Polizei. Im Eingangsbereich versuchte er, mehrere Gläser einer Nuss-Nougat-Creme zu entwenden. Der 39 Jahre alte Kassierer habe den Mann beobachtet und sei hinter ihm hergerannt.

Mutmaßlicher Ladendieb schlägt dem Kassierer ins Gesicht und flüchtet

Die Essener Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Essen

Nach Polizeiangaben habe er den Verdächtigen angesprochen, daraufhin schlug ihn der Unbekannte ins Gesicht und floh in Richtung Bocholder Straße. Der Supermarkt-Mitarbeiter wurde leicht verletzt.

Der mutmaßliche Dieb wurde bei der Tat von einer Videokamera gefilmt. Er wird von Zeugen so beschrieben: männlich, schlanke Figur, ca. 20 bis 30 Jahre alt, dunkelblonde längere Haare, Drei-Tage-Bart, ungepflegtes Erscheinungsbild, blauer Kapuzenpullover und helle Hose.

Wer Angaben zum Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/8290 zu melden.

