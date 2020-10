Essener Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer

Essen. Ein Unbekannter hat am Donnerstag einen Auffahrunfall in Katernberg verursacht. Er wurde aggressiv und flüchtete.

Die Polizei ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht in Katernberg. Gesucht wird ein unbekannter Mann, der einen Sharan-Fahrer (47) attackierte, nachdem er ihm mit seinem Golf aufs Heck aufgefahren war. Schauplatz war am Donnerstagabend die Katernberger Straße.

Schläge auf die Brust

Der Golf hatte den Unfall verursacht. Der Sharan-Fahrer stieg mit seiner Familie aus und sah sich plötzlich drei Männern gegenüber. Der Fahrer des Golfs, ein etwa 18 bis 20 Jahre alter Mann, schrie den 47-Jährigen an und beleidigte ihn mehrfach, bevor er ihm schließlich mit der Faust gegen die Brust schlug und schubste. Als der Sharan-Fahrer die Polizei informierte, flüchtete der mutmaßliche Schläger und Unfallverursacher mit seinem Auto in die Alte Kirchstraße. Seine beiden Beifahrer, die noch versucht hatten den jungen Mann zu beruhigen, entfernten sich in unterschiedliche Richtungen. Der 47-Jährige und sein vierjähriger Sohn klagten über leichte Schmerzen. Sie gaben an, selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen zu wollen. Zeugen werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.