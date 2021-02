Essener Polizei stoppt auffälligen Mercedes-Fahrer

Essen. Die Polizei hat am Montagabend an der Hafenstraße einen Mercedes-Fahrer gestoppt. Er hatte mehrfach Autofahrer und Fußgänger gefährdet.

Die Essener Polizei hat am späten Montagabend einen 28-Jährigen in seinem weißen Mercedes Kombi gestoppt. Der Mann, der keinen Führerschein besitzt, war durch seine gefährliche Fahrweise aufgefallen. Auf der Altendorfer Straße wendete er verbotswidrig, überfuhr dabei einen weißen, durchgezogenen Streifen und raste dann durch die Innenstadt in Richtung Hafenstraße.

Polizei sucht Zeugen

Dort konnten ihn die Polizisten stoppen. Vorher hatte der Mercedes-Fahrer fast einen Fußgänger auf dem Gehweg überfahren, außerdem war er über eine rote Ampel gefahren. Die Polizei sucht jetzt noch Zeugen und Geschädigte: Hinweise an 0201 8290.

