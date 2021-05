Blaulicht Essener Polizei schnappt zwei Diebinnen in Dellwig

Essen. Das Tatwerkzeug hatten die beiden Einbrecherinnen (17 und 19 Jahre) noch dabei, als die Essener Polizei sie in Dellwig auf frischer Tat festnahm.

Die Polizei in Essen hat Mittwochmittag (5. Mai) in Dellwig zwei mutmaßliche Einbrecherinnen auf frischer Tat festgenommen. Die tatverdächtigen Frauen, 17 und 19 Jahre alt sowie ohne festen Wohnsitz, sollten am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Mehrfamilienhaus hatten sie ganz einfach betreten können: Die Haustür stand offen. Zunächst klingelten sie unter Vorwand an der Tür einer 20-Jährigen. Als diese die beiden wegschickte, versuchten sie das gleiche bei der Nachbarswohnung. Da ihnen nicht geöffnet wurde, hebelten sie gegen 11.40 Uhr die Tür auf und durchsuchten die Wohnung.

Bei Eintreffen der Polizisten hielten sich die mutmaßlichen Täterinnen noch im Hausflur auf und konnten festgenommen werden. Bei der vor Ort durchgeführten Durchsuchung wurden Tatwerkzeuge sichergestellt. Diebesgut konnte augenscheinlich erstmal nicht festgestellt werden.

Zur weiteren Abklärung wurden die Frauen zum Polizeigewahrsam gebracht. Gleichzeitig kontaktierte die Polizei die Jugendstaatsanwältin im Haus des Jugendrechts.

