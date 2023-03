Essener Polizei fasst Verdächtigen nach Raub in Postfiliale

Nach dem Raubüberfall auf eine Postfiliale in Essen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Er ist 32 Jahre alt und wohnungslos.

Essen. Fahndungserfolg für die Essener Polizei: Nach einem Raubüberfall auf eine Postfiliale im Südviertel klicken am Hauptbahnhof die Handschellen.

Nach einem bewaffneten Raub auf eine Postfiliale im Essener Südviertel verbucht die Essener Polizei einen raschen Fahndungserfolg: Der mutmaßliche Täter, ein 32 Jahre alter wohnungsloser Mann, ist kurz nach dem Raub vorläufig festgenommen worden.

Wie Polizeisprecher Matthias Werk mitteilt, hat ein maskierter Mann am Donnerstagnachmittag (9. März) den Mitarbeiter einer Postfiliale mit einer Schlagwaffe bedroht und Bargeld aus der Kasse geraubt. Das Geschäft auf der Gutenbergstraße habe der mit einer Sturmhaube maskierte Tatverdächtige gegen 16 Uhr betreten.

Masken-Mann zieht Schlagwaffe und fordert Bargeld aus der Kasse

Der Unbekannte sei auf den Mitarbeiter an der Kasse zugegangen, habe eine Schlagwaffe gezogen und ihn zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Mit einer Beute von mehreren hundert Euro ergriff er die Flucht.

Die Leitstelle der Polizei Essen leitete sofort nach der Tat mit mehreren Streifenwagen eine Fahndung nach dem flüchtigen Räuber ein. Nur kurze Zeit später erblickte eine Streifenwagenbesatzung im Bereich des Hauptbahnhofs einen verdächtigen Mann, der auf die Beschreibung des Räubers passte.

Bei der Kontrolle des Verdächtigen fanden die Polizisten eine Sturmhaube und eine größere Bargeldsumme in seiner Tasche. Auf der Wache ermittelten die Beamten die Identität des mutmaßlichen Räubers. Der 32-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei hat noch am Nachmittag die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

