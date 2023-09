Essener Polizei erwischt Mann, der eigentlich in Haft gehört

Essen. Das kommt, wenn man weder Führerschein hat noch TÜV-Plakette am Kennzeichen: Bei einer Kontrolle hatte die Polizei den richtigen Riecher.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Freitag ist der Polizei Essen ein Mann (36) ins Netz gegangen, der noch mehr als zwei Jahre Haft verbüßen muss. Zwei Haftbefehle liegen gegen den Mann vor.

Er war gegen 1 Uhr früh den Polizeibeamten aufgefallen, weil sein Opel Corsa keine TÜV-Plaketten auf den Kennzeichen hatte. Auch das Stadtwappen fehlte. Also hielten die Polizisten den Mann an. Der Corsa stoppte am Gildehoftunnel, der erste Beifahrer rannte aus dem Auto und flüchtete. Der Fahrer flüchtete mit dem Wagen in Richtung Hauptbahnhof, konnte aber kurze Zeit später von Polizisten gestellt werden.

Polizei sucht jetzt noch den Beifahrer, der wegrannte

Der 36-Jährige muss nicht nur eine Haftstrafe verbüßen, sondern hat auch keinen Führerschein. Außerdem stand er während der Situation offenbar unter dem Einfluss von Drogen.

Auf der Wache musste er mehrere Blutproben abgeben, er versuchte erneut zu flüchten, musste fixiert werden. Jetzt sucht die Polizei noch den Beifahrer, der am Gildehoftunnel zu Fuß flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201 8290 entgegen.

