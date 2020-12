Essener Politiker beschäftigen sich mit Müllproblemen

Der Bürgerpark in Essen-Haarzopf soll mit Mülleimern ausgestattet werden. Das schlagen SPD und Grüne in der zuständigen Bezirksvertretung III vor.

Essen Im neuen Jahr stehen gleich zwei Müllthemen aus Haarzopf auf der Tagesordnung der Bezirksvertretung für den Essener Westen.

Mit Müllproblemen in Haarzopf und Fulerum werden sich die Politiker im Stadtbezirk III auf ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 14. Januar, 17 Uhr, im Lighthouse an der Liebigstraße 1 in Essen-Frohnhausen beschäftigen.

SPD und Grüne haben dazu zwei gemeinsame Anträge eingebracht. So wird die Verwaltung gebeten, die Aufstellung von fünf Mülleimern, vorzugsweise mit integrierten Aschenbechern, im Bürgerpark Haarzopf, Auf'm Bögel /Rottmannshof, zu veranlassen. Der Bürgerpark Haarzopf sei ein zentraler Begegnungspunkt im Stadtteil. Dort seien Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern unterwegs, eine 30-köpfige Boulegruppe treffe sich wöchentlich zum Spielen und Jugendliche verbrächten ihre Freizeit in der Grünanlage. Der Park werde von allen Altersgruppen gut genutzt. Dennoch gebe es dort keinen öffentlichen Mülleimer.

Anwohner haben bereits ihre eigenen Mülltonnen in den Park gebracht

Das habe in der Vergangenheit dazu geführt, dass immer wieder Müll in den Grünanlagen aufgesammelt werden musste. Die Anwohner, die den Park ehrenamtlich pflegten, hätten sich selbst geholfen, indem sie ihre privat bezahlten Aschentonnen im Park verteilt und den

Müll auf eigene Kosten hätten entsorgen lassen. "Dieser Zustand ist nicht länger haltbar. Daher sollten an jedem der Sitzbank-Standorte mindestens einer, im Bereich der Tischtennisplatte auch zwei Mülleimer mit integriertem Aschenbecher aufgestellt werden", heißt es in dem Antrag.

Ein Müllproblem anderer Art zeige sich an der Fulerumer Straße in der Nähe des Geschäftszentrums Neue Mitte Haarzopf. Die Verwaltung werde gebeten, eine Auflösung des Depotcontainer-Standorts „Fulerumer Straße 206/Parkstreifen nach EKZ“ zu veranlassen. Ein neuer Standort an geeigneterer Stelle, zum Beispiel an der angrenzenden Wegeverbindung zwischen Fulerumer Straße und Kirschbaumsweg, solle geprüft werden.

Papier- und Glascontainer an der Fulerumer Straße sind Anlass für Beschwerden

Die Depotcontainer für Papier, Glas und Altkleider an der Fulerumer Straße seien immer wieder Grund für Beschwerden seitens der Anwohner. Zum einen sei das Be- und Entladen durch den Mangel an Parkraum in dem Bereich nur möglich, wenn man auf dem angrenzenden Fahrradweg halte. Dies verstoße nicht nur gegen die Straßenverkehrsordnung, sondern führe auch regelmäßig zu Konflikt- und Gefahrensituationen zwischen Fahrradfahrern und

den Nutzern der Depotcontainer.

Dazu komme, dass die zentrale Lage an einer viel befahrenen Durchfahrtsstraße dazu führe, dass die Container auch von außerhalb genutzt würden und regelmäßig überfüllt seien. Dort werde zudem oft Müll in Säcken und sogar Sperrmüll abgeladen. Das störe das Straßenbild und das Wohlempfinden der Anwohner massiv. Auch auf der angrenzenden Grünfläche fänden sich regelmäßig Reste der überquellenden Papiercontainer, die dann von Ehrenamtlichen aufgesammelt würden.