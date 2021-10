Essener plante Pyramide als Erinnerung an Zweiten Weltkrieg

Johannes Stoll, pensionierter Bauingenieur aus Essen-Rellinghausen, war vor 30 Jahren an der Planung der Pyramide beteiligt.

In Ägypten, in der Nähe der Stadt Alexandria, steht eine kleine Pyramide: Sie erinnert an einen Jagdflieger, der im Zweiten Weltkrieg dort abgestürzt ist. Ein aus heutiger Sicht umstrittenes Denkmal für einen deutschen Soldaten, das auch für das zwiespältige Verhältnis zur Geschichte steht. Was ein Bauingenieur aus Essen-Rellinghausen damit zu tun hat.

Noch heute gibt es vielerorts Kriegerdenkmäler, die an gefallene Soldaten erinnern. Der Umgang mit so genannten „Kriegshelden“ sei schon damals zwiespältig gewesen, erklärt der Rellinghauser Johannes Stoll (72), Hobbyhistoriker und ehemaliger Vorsitzender der Bürgerschaft Rellinghausen-Stadtwald. „Dass man Gedenkstätten für so genannte Kriegshelden errichtete, war damals durchaus üblich, auch wenn man direkt nach dem Krieg nichts mehr von der NS-Zeit wissen wollte.“

18 Jahre lang war Stoll als Bauingenieur für die Essener Firma Hochtief tätig, unter anderem als Leiter für Auslandsprojekte, zum Beispiel in Ägypten. Bei seinen Recherchen zur Stadtteil-Geschichte stieß er jetzt auf ein Foto, das ihn an eine Geschichte aus seiner beruflichen Vergangenheit erinnert.

Auch eine Kaserne wurde nach dem Piloten benannt Die Pyramide in Ägypten ist nicht die einzige Ehrung, die dem Piloten Hans-Joachim Marseille zuteil wurde. Die Luftwaffe der Bundesrepublik Deutschland ehrte den Jagdflieger, indem sie am 24. Oktober 1975 eine Kaserne in Appen (Schleswig-Holstein) nach ihm benannte. 2017 kritisierte laut Wikipedia die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die Benennung von Kasernen nach Wehrmachtssoldaten als „nicht mehr sinnstiftend für die heutige Bundeswehr“. Inzwischen ist eine Umbenennung der Kaserne im Gespräch.

Stoll sichtete die Bildersammlung des Essener Hobbyfotografen Siegfried Ulrich (85), der nicht nur Straßenansichten aus Rellinghausen, sondern vor allem auch Filmpremieren in den 1950er Jahren in der Lichtburg festhielt. Unter den Fotos fanden sich auch Aufnahmen von Marianne Koch und Hardy Krüger anlässlich der Premiere des Films „Der Stern von Afrika“ aus dem Jahr 1957. Der von Kritikern als rückwärts gewandt und propagandistisch eingestufte Film handelte von Jagdflieger Hans-Joachim Marseille, abgestürzt 1942 in Nordafrika.

Dieses Bild mit den Hauptdarstellern Marianne Koch und Hardy Krüger entstand bei der Premiere des Films „Der Stern von Afrika“ 1957 vor der Lichtburg. Der Film wurde von Kritikern als rückwärts gewandt und propagandistisch eingestuft. Foto: Siegfried Ulrich

An ihn erinnert auch die 5 x 5 Meter große Erinnerungsstätte rund 120 Kilometer westlich von Alexandria in Ägypten. An der Planung der Sandsteinpyramide mit einer Erinnerungstafel, die im Herbst 1989 fertiggestellt wurde, war Johannes Stoll beteiligt. Die Pyramide ersetzte ein ähnliches Bauwerk, das von den Kameraden von Marseille wenige Jahre nach dem Absturz errichtet und später verschollen war.

Die Firma Hochtief realisierte verschiedene Projekte in Ägypten

Johannes Stoll arbeitete damals bei der Firma Hochtief, die in den 1950er Jahren Industrieanlagen am Nil baute und als Großprojekt die Tempelanlage von Abu Simbel rettete. Nach einer mehrjährigen Pause sei die Firma ab 1984 wieder in Ägypten aktiv gewesen, erinnert sich Stoll.

„Nachdem wir 1988 den Auftrag für den Bau einer großen Chemieanlage bei Alexandria an der Mittelmeerküste gewonnen hatten, wurde der inzwischen verstorbene Büroleiter Egon Andorf vom Bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge angesprochen, ob Hochtief die 1959 erbaute deutsche Kriegsgräberstätte in El Alamein, die etwas unter den Wetterunbilden gelitten hatte, wieder herrichten könnte“, so Johannes Stoll.

„Dann meldeten sich ehemalige Jagdflieger und fragten an, ob Hochtief nicht eine kleine Pyramide am Absturzort des Jagdfliegers Hans-Joachim Marseille errichten könne.“ Mit den geografischen Daten habe er sich dann mit dem Büroleiter auf den Weg gemacht, um den Ort zu inspizieren. „Wenige Meter neben der Straße lag die Stelle, an der der beim Aussteigen aus seiner brennenden Jagdmaschine tödlich verwundete Hans-Joachim Marseille aufgefunden worden war, einige hundert Meter hinter der damaligen deutschen Frontlinie.“

Gefährlicher Einsatz: In dem Bereich wurden Minen gefunden

Für Stoll war das kein ungefährlicher Einsatz. Das Team sei damals von ägyptischen Militärangehörigen begleitet worden, da es sich wegen der Minengefahr um Sperrgebiet handelte. Kurz darauf habe man dort mit der systematischen Minensuche begonnen. „Als dann tatsächlich auf dieser kleinen Fläche drei Personenminen gefunden worden waren, wurden Egon und ich doch etwas blass um die Nase, da wir vorher da auch herumgestolpert waren“, erzählt Stoll.

Seit Fertigstellung der Pyramide im Herbst 1989 trägt diese eine mehrsprachige Tafel, die auf Deutsch, Italienisch und Arabisch Auskunft gibt über den Jagdflieger Hans-Joachim Marseille.

