Essener Pianisten-Duo sorgt für „Boogie im Bahnhof“

Essen. Boogie Woogie trifft Rock’n’Roll, wenn die Essener Musiker Bastian Korn und Christian Christl zum Konzert ins Kupferdreher „Lukas“ laden.

„Boogie im Bahnhof“ heißt es am Freitag, 25. September, ab 20 Uhr wieder im Kulinarischen Bahnhof „Lukas“ in Essen-Kupferdreh. Mit der Konzertreihe stimmen der bekannte Essener Musiker Bastian Korn und sein musikalischer Mitstreiter Christian Christl auf ein Festival ein, das eigentlich schon in diesem Sommer stattfinden sollte, aufgrund der Corona-Pandemie allerdings auf den Sommer 2021 verschoben wurde. Bis dahin wollen die Veranstalter des geplanten Bayoogie-Festivals ihr Publikum aber schon mit einer Konzertreihe einstimmen.

Das Motto heißt: Boogie Woogie Piano trifft Rock`n Roll.

Schon im Juli erlebten 70 begeisterte Zuhörer unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln den Auftakt von „Boogie im Bahnhof“. An diesem Freitag haben die beiden musikalischen Gastgeber, Bastian Korn und Christian Christl, wieder besondere musikalische Gäste eingeladen: Am Schlagwerk und Schepperbecken sitzt Benny Korn. Und die Mundharmonika bläst Christian Noll. Mit den beiden Pianisten Bastian Korn und Christian Christl ist das musikalische Motto demnach klar definiert: Boogie Woogie Piano meets Rock`n Roll.

Die Veranstaltung findet bei schönem Wetter im Freien statt. Sonst geht es in die Garage, die ehemalige Waggonhalle des „Lukas“. Angemeldete Gruppen können sich zusammen setzen, ansonsten wird zwischen den Plätzen der Abstand gewahrt. Das Besucherkontingent ist auf 70 reduziert. Einlass ab 18 Uhr.

Tickets (20 Euro) sind ausschließlich per E-Mail zu reservieren: tickets@bayoogie.com Jeder Gast erhält eine Bestätigung seines Sitzplatzes. Bezahlt werden können die Tickets dann an der Abendkasse.