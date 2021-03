Essener Philharmoniker spielen Wunschkonzert im Live-Stream

Essen. Essener Konzerthaus sorgt auch im April für ein abwechslungsreiches Programm. Orgelrecital, Kammerkonzert und Alte Musik gibt’s im Livestream.

Trotz Lockdown geht das Konzertleben in Essen weiter – allerdings weiterhin ohne Saal-Publikum. Die Philharmonie Essen und die Essener Philharmoniker bieten dafür auch im April kostenlose Konzert-Streams an. Das Angebot reicht vom Orgelrecital mit Iveta Apkalna bis zum lang erwarteten Wunschkonzert der Essener Philharmoniker, moderiert von Götz Alsmann.

Spezialisten in Sachen historisch informierte Aufführungen: Die Akademie für Alte Musik Berlin kommt nach Essen. Foto: Uwe Arens

Den Auftakt macht am Karfreitag die Akademie für Alte Musik Berlin, der in dieser Spielzeit in Essen eigentlich ein eigenes Künstlerporträt gewidmet war. Zwei Konzerte des internationalen Spitzenensembles für historisch informierte Aufführungen kommen nun zur Aufführung. Am 2. April, 17 Uhr, steht unter anderem Pergolesis „Stabat Mater“ auf dem Programm. Am Sonntag, 18. April, 20.15 Uhr, erklingt Mozarts Klavierkonzert G-Dur (KV 453) mit dem Pianisten Alexander Melnikov als Solist.

Vom „Sommernachtstraum“ bis zu „Die Meistersinger von Nürnberg“

Ganz nach den Vorlieben des Publikums richtet sich das Wunschkonzert der Essener Philharmoniker unter der Leitung des ersten Kapellmeisters Robert Jindra am Freitag, 16. April, um 20.15 Uhr. Trotz der coronabedingten Einschränkungen hat das Publikum schon im vergangenen Sommer abgestimmt und folgende Werke ins Programm gehoben: die Ouvertüre der Wagner-Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“, Tschaikowskis Orchestersuite „Romeo und Julia“, Felix Mendelssohn Bartholdys Konzertouvertüre zu „Ein Sommernachtstraum“ und die Sinfonische Dichtung „Les Préludes“ von Franz Liszt. Götz Alsmann sorgt für die Moderation.

Den 18. April hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Gedenktag für die Opfer der Corona-Pandemie erklärt. Aus diesem Anlass gestaltet ein fünfköpfiges Ensemble der Essener Philharmoniker um 11 Uhr ein Kammerkonzert mit Werken von Krzysztof Penderecki (Quartett für Klarinette, Violine, Viola und Violoncello) und Johannes Brahms (Klarinettenquintett h-Moll, op. 115). Oberbürgermeister Thomas Kufen wird das Konzert mit einer Grußbotschaft anlässlich des Gedenktages eröffnen.

Orgelrecital: Werke von Bach treffen auf Musik von Philip Glass

Die lettische Organistin Iveta Apkalna sorgt am Sonntag, 25. April, um 20.15 Uhr mit einem Solorecital für einen interessanten Kontrast. Die Titularorganistin der Hamburger Elbphilharmonie kombiniert auf der großen Kuhn-Orgel im Alfried Krupp Saal die musikalischen Welten von Johann Sebastian Bach und Philip Glass.

Alle Live-Übertragung aus dem Alfried Krupp Saal sind auf dem YouTube-Kanal der Philharmonie Essen (www.youtube.com/PhilharmonieEssen_TUP) zu erleben. Der Eintritt ist frei, auch dank Förderern wie die Alfred und Cläre Pott-Stiftung und der Sparkasse Essen.