Essener Pfleger rappt auf Tik Tok: Eine Million Videoaufrufe

Der Rapper und Altenpfleger Hasib Habib lebt in Essen-Horst in der Siedlung Hörsterfeld.

Hasib Habib mag seinen Job als Pfleger sehr. Alten und kranken Menschen den Alltag ein bisschen freundlicher zu gestalten, ist für ihn Berufung. Doch es gibt da eine weitere Leidenschaft des 32-Jährigen, der im Hörsterfeld in Essen aufgewachsen ist. Mit selbst getexteten Songs startet er als Rapper durch. Die Zahl seiner Follower ist schon beachtlich. Was sich der Rapper für die Zukunft wünscht.

Über eine Million Mal wurden seine Videos bereits aufgerufen, auf der Video-Plattform Tik Tok hat er mehr als 16.000 Follower, und auch auf Instagram ist er aktiv, berichtet Hasib Habib. Seine Texte sind für das Genre eher ungewöhnlich: Hass und Aggressivität sucht man vergebens. Habib schreibt über den Alltag, über Familie und die Liebe, manchmal auch über Leid und wie man aus einem Lebenstief wieder herauskommt. Die Texte haben eines gemeinsam: „Ich will für positive Stimmung sorgen, den Menschen Mut machen“, sagt Hasib Habib und grenzt sich von den gewaltorientierten, oft vulgären Texten einiger Gangsta-Rapper ab.

Das Smartphone ist für den Essener Rapper das wichtigste Gerät

Das Smartphone ist das wichtigste Gerät für den kreativen Horster. „Ob im Bus oder beim Spaziergehen hier in der Siedlung – ich habe immer die Kopfhörer im Ohr und halte mit dem Handy Textstücke oder Sequenzen fest, wenn sie mir gerade einfallen.“ Die Texte werden teils mit instrumentalen Beats unterlegt, die man kaufen kann.

Das Hörsterfeld ist für den Rapper Hasib Habib Heimat. Seine Mission: gute Laune verbreiten. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Kurz vor der ersten Coronawelle hat Hasib Habib ein Video für seinen neuen Song „Paradies“ gedreht – nicht in Horst, sondern in Hollywood, Kalifornien. „Das ist schon eher ungewöhnlich für einen Underground-Rapper“, sagt Hasib Habib und lacht. Möglich sei das gewesen, weil er Verwandte in Los Angeles habe. Der Videodreh habe viel Vorbereitung erfordert, denn schließlich wollte der Rapper unbedingt mit richtigen Profis aus der Szene zusammenarbeiten. „Zum Glück hat alles geklappt, bevor man wegen Corona nicht mehr in die USA reisen durfte“, sagt Habib, der das Video erst in diesem Jahr veröffentlichte.

Hasib Habib ist in der Hochhaussiedlung Hörsterfeld aufgewachsen, sie ist Heimat für ihn. Nach der Trennung von seiner Partnerin zog der Vater zweier Kinder im Alter von sechs und fünf Jahren von Bad Hersfeld wieder zurück zu seiner Familie ins Hörsterfeld. Dort waren seine Eltern heimisch geworden, nachdem sie in den 1980er Jahren aus Afghanistan gekommen waren.

Kontakt zum Pflegeberuf bekam der Horster durch seine Mutter

Schon früh kam Hasib Habib mit dem Pflegeberuf in Berührung. „Meine Mutter war auch in der Pflege tätig, so bin ich in Kontakt mit dem Beruf gekommen und sozusagen in ihre Fußstapfen getreten“, erzählt Habib, der sein Fachabitur hat und 2009 seinen Zivildienst am Klinikum absolvierte.

Inzwischen arbeitet der 32-Jährige als Pflegefachkraft in verschiedenen Einrichtungen, meist in Krankenhäusern. „Da sehe ich auch meine Zukunft“, sagt er. Allerdings kann er sich auch durchaus vorstellen, irgendwann von der Musik zu leben oder sein Talent als Entertainer weiter zu nutzen. Kostproben seiner Begabung finden seine Fans ebenfalls auf Tik Tok. Für seine witzigen Auftritte hat er große Vorbilder: „Ich bin großer Fan von Rowan Atkinson alias Mister Bean und Jim Carrey.“

Video für „Paradies“ wurde in Hollywood gedreht In dem in Hollywood produzierten Video „Paradies“ geht es um die Beziehung von Rapper Hasib Habib zu seiner ehemaligen Partnerin, mit der er zwei Kinder hat, die heute bei der Mutter leben. Das in diesem Jahr veröffentlichte Video hat bereits über 25.500 Aufrufe auf dem Youtube-Kanal des Rappers.

„Das wäre schon toll, vom Rappen leben zu können, aber die Konkurrenz ist natürlich groß“, hofft Hasib Habib auf viele weitere Follower und vielleicht Sponsoren. Schon als Kind habe er Michael Jackson imitiert. „Ich habe Rhythmus im Blut“, sagt Habib, der sich als Rapper nicht nur dem Sprechgesang widmet, sondern auch als Beatboxer Rhythmuseffekte mit dem Mund erzeugt. Auch ein bisschen Klavierspielen könne er, das habe er sich selbst beigebracht. Die Senioren, die er beruflich betreut, habe er damit schon bei Weihnachtsfeiern und Sommerfesten unterhalten.

Hasib Habib arbeitet gern mit anderen Rappern aus der Essener Szene zusammen

Zu bekannten Rappern wie Sinan G pflege er trotz Konkurrenz gute Kontakte, mache Projekte mit ihnen. Eine Zeit lang habe er aus beruflichen Gründen keine Videos mehr ins Netz gestellt, „weil ich dachte, dass das vielleicht nicht so gerne gesehen wird“. Die Sorge war unbegründet. Bei Kollegen und Senioren komme er mit seiner Art, gute Laune zu verbreiten, aber auch mit seiner Musik, meist gut an. Seit 2018 lasse er professionelle Videos für seinen Youtube-Kanal produzieren, behalte dabei aber den finanziellen Aufwand stets im Blick.

Seine Texte verfasst er fast ausschließlich auf Deutsch – auch wenn er mit seinen Eltern weiter persisch spricht. „Das ist keine Sprache fürs Rappen.“ Fans hat der Rapper auch in der Familie: Seine Kinder seien sehr stolz auf den Papa und seine Musik. Und vielleicht rappt Hasib Habib ja irgendwann mit ihnen gemeinsam.

