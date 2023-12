Essener Pflegeheim wiedereröffnet: So lief der Umbau

Das Johannes-Heim liegt an der Söllingstraße in Essen und damit nicht weit von der City entfernt.

Essen-Ostviertel Das Johannes-Heim in Essen wurde umgebaut. Die Arbeiten kosteten den Verantwortlichen viele Nerven. Jetzt wurde Wiedereröffnung gefeiert.

Das Johannes-Heim an der Essener Söllingstraße wurde um- und zum Teil neugebaut. Was einst als Wohnheim für Auszubildende gebaut wurde, entwickelte sich 1968 zu einer vollstationären Einrichtung für pflegebedürftige Menschen. Nachdem auch das Altenheim in die Jahre gekommen war, begann eine langwierige Umbauphase. Ein als Verwaltungstrakt dienender Bungalow wurde abgerissen, an dessen Stelle entstand ein Neubau, zudem wurde das bestehende Haus modernisiert. Nun bietet das Johannes-Heim 63 älteren Menschen ein Zuhause.

Stadtdirektor Peter Renzel bei der Wiedereinweihungsfeier: „Ich konnte den Fortschritt der Bauarbeiten von meinem Büro aus mitverfolgen. Diese Fußläufigkeit zur City ist gerade für Menschen im Alter ein echtes Plus der sozialen Teilhabe.“ Der Außenbereich fehle zwar noch, werde aber bei Fertigstellung die Aufenthaltsqualität weiter steigern. Als Sozial- und Gesundheitsdezernent sei es ihm wichtig, dass das Sozialwerk adäquate Angebote schaffe für Menschen, die psychisch erkrankt seien. Solche teils noch jungen Erkrankten hätten es im Bereich der Pflege noch einmal schwerer.

Umbau des Essener Johannes-Heims erforderte viel Geduld

Träger des Johannes-Heims ist das am 5. Juli 1951 gegründete Evangelisch-Freikirchliche Sozialwerk. Es sollte auf die Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg reagieren. 1948 wurde an der Söllingstraße das Haus Bruderhilfe errichtet, vier Jahre später wenige Meter weiter das Johannes-Heim. Beide Häuser waren zunächst Lehrlingswohnheime. 1954 kam das Markus-Haus in Frohnhausen dazu, anfangs eine Unterkunft für junge Männer, die gerade ausgelernt hatten. 2011 rettete das Sozialwerk die vom Abriss bedrohte Kirche St. Mariä Geburt in Frohnhausen und entwickelte dort den multifunktionalen Veranstaltungsort „Lighthouse“.

Katja Willmann (Einrichtungsleiterin), Harald Sadowski (Vorstand Ev.-Freikirchliches Sozialwerk e.V., l.) und Stadtdirektor Peter Renzel bei der Wiedereröffnung des Johannes-Heims. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Sozialwerk-Vorstand Harald Sadowski hob den zentralen Standort des Johannes-Heims hervor und gab freimütig zu: „Das Projekt hat uns viel Geduld abverlangt.“ Im Bestand umzubauen, sei immer aufwändig. Aufsichtsratsvorsitzender Georg Hermann ergänzte, die Bauzeit sei besonders für die engagierten Mitarbeiter stressig gewesen: „Jetzt ist für sie die Zeit des Aufatmens gekommen.“

Johannes-Heim in Essen bietet Einzelzimmer mit eigenem Bad

Architekt Berend Wöbbecke erinnerte an herausfordernde Zeiten, viele gesetzliche Vorgaben seien zu beachten gewesen: „Und der Preis zum Beispiel für Bauholz ist um 400 Prozent gestiegen.“ Sein Konzept sieht etwa 15 Quadratmeter große Einzelzimmer mit eigenem, barrierefreiem Bad vor, die individuell mit eigenen Möbeln ausgestattet werden können. Dazu kommen Gemeinschaftsbereiche mit offener Küche. Pro Etage gibt es eine Wohngruppe, die auch gemeinsam isst.

Katja Willmann leitet das Johannes-Heim und freut sich, nun Nutznießerin der Um- und Neubauten zu sein: „Wir haben ein kleines, familiäres Haus, das christliches Leben pflegt. Ich habe die Bewohner gefragt, wie sie das Vorher und das Nachher einschätzen hier im Heim.“ Die neuen Einzelzimmer kämen bei allen gut an. Ein Herr habe von einem „sicheren und umsorgten Leben“ gesprochen: „Und dass die Bewohner bei uns mitreden dürfen, zum Beispiel beim Speiseplan, sei gut. Doch er vermisse den alten, großen Speisesaal. Da habe man immer alle Mitbewohner getroffen“. Auch berichtet Willmann von einer über 90-Jährigen, die ihr erzählt habe, dass sie hier so viel Selbstständigkeit wie nur möglich habe und das genieße: „Und sie hat hier im Haus Bekannte aus der Schulzeit wiedergetroffen.“

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen