Essener Pater hilft Flüchtlingen mit christlichem Glauben

Essen-Frohnhausen. Pater Ludger Hillebrand setzt sich für geflüchtete Konvertiten ein. Eine Abschiebung in die muslimische Heimat könne für sie dramatisch sein.

Der Jesuiten-Pater Ludger Hillebrand setzt sich für bessere und fairere Asylverfahren für zum Christentum konvertierte Asylbewerber ein. Seit 2016 lebt und arbeitet er im Abuna-Frans-Haus in Frohnhausen.

Damals lernte er direkt eine Familie aus Afghanistan kennen, die aus ihrer Heimat nach Deutschland geflohen war. Für Hillebrand als auch die vierköpfige Familie eine einschneidende Begegnung. „Ich kam 2016 gerade aus Berlin und die Familie lebte seit gut drei Monaten in Deutschland. Wir waren jeweils für den anderen der erste Kontakt in unserer neuen Heimat“, sagt der Pater. In Afghanistan habe die Familie zum Christentum gefunden und deswegen fliehen müssen.

Die Eltern und die zwei Kinder nahmen in Essen an einem Taufkurs über zehn Mal zwei Stunden teil. Hillebrand: „Die Eltern und Kinder sprachen zuerst kein Deutsch und ich wusste nicht, was sie im Taufkurs verstanden hatten.“ Dennoch habe die Familie jeden Sonntag den Gottesdienst besucht.

Pater aus Essen-Frohnhausen unterstützt beim Asylantrag

Als die älteste Tochter die Volljährigkeit erreichte, begleitete der Jesuit sie im September 2017 zum Asylinterview, in dem neben der Prüfung der Identität auch eine mögliche religiöse Verfolgung abgefragt werden – und machte sich dort selbst ein Bild von dem Verfahren. Der Pater setzte sich für den Verbleib der Menschen ein und nun leben sie als anerkannte Flüchtlinge in Essen.

Wie dramatisch es für Flüchtlinge mit christlichem Glauben sein kann, wenn sie nicht in Deutschland bleiben dürfen, schildert der Jesuit. So sei der Asylantrag eines Afrikaners, zu dem er ebenfalls seit 2016 einen engen Kontakt pflegt, abgelehnt worden. Dabei sei der Mann bereits in seiner westafrikanischen Heimat vom Islam zum Christentum konvertiert.

Die Anhörung des aktuell in Essen lebenden Mannes liege bereits Jahre zurück. „Der Anwalt und ich können nur hoffen, dass das laufende Verfahren beim Verwaltungsgericht positiv beschieden wird. Sollte er in seine Heimat zurückkehren müssen, befürchte ich, dass er dort auf Grund seines Glaubens sofort getötet wird“, sagt Hillebrand.

Mehr zum Thema: Frohnhauser Flüchtlings-WG als spannendes Experiment

Abschiebung kann für Konvertiten schreckliche Folgen haben

Der Seelsorger macht daher darauf aufmerksam, dass für Konvertiten eine Abschiebung in ihr muslimisches Heimatland schreckliche Folgen haben kann. So wird laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Konversion eines Asylbewerbenden im Verfahren berücksichtigt. Grundsätzlich würde es zur Schutzgewährung führen, wenn dem Asylsuchenden wegen seines Glaubensübertritts im Heimatland Verfolgung drohe. Das müssten allerdings die Antragsteller glaubhaft machen.

Das kritisiert Pater Ludger Hillebrand. Sachentscheider müssten bereits nach einer 12-wöchigen Grundschulung, wovon die Bereiche Religion und Konversion nur ein kleiner Teil seien, eigenständig komplexe Asylverfahren entscheiden. „Ich habe sieben Jahre lang Theologie studiert und bin seit einem Vierteljahrhundert als Priester tätig und empfinde eine Glaubensprüfung immer noch als eine sehr schwere Aufgabe“, erklärt Hillebrand.

Und fügt hinzu, dass er nach seinem Theologiestudium besser beurteilen könne, ob ein Konvertit glaubwürdig ist oder nicht. „Aber auch die Kirche müsse sich intensiver mit dem Thema beschäftigen und das eigene Personal besser schulen, um umfangreiche und genaue Dokumente für die Entscheidungen der Sachentscheider liefern zu können“, so der Jesuit selbstkritisch.

Die Flüchtlingshilfe ist für den Seelsorger sehr wichtig und er bietet trotz Rückschlägen weiter seine Unterstützung an. Bereits Mitte November startet der nächste Taufkurs für geflüchtete Erwachsene zu dem sich schon Teilnehmer aus unterschiedlichsten Herkunftsländern wie Afghanistan, Türkei, Sri Lanka oder Iran angemeldet haben.

Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.