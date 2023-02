Essener Patchwork-Familie: Wohnung verzweifelt gesucht

Essen-Margarethenhöhe. Frank und Nadine Lehmann haben insgesamt vier Söhne. Warum das Ehepaar auf der Margarethenhöhe unfreiwillig in zwei getrennten Wohnungen lebt.

Für viele Menschen ist die Wohnungssuche derzeit nicht einfach. Wie kompliziert sie aber für eine große Patchwork-Familie sein kann, erfahren gerade Frank und Nadine Lehmann von der Margarethenhöhe in Essen. Das Leben der Familie spielt sich gerade unfreiwillig in zwei getrennten Wohnungen ab, was Alltag und Stimmung arg belastet. Die Lehmanns sehen sich nicht als Einzelfall.

Insgesamt gehören vier Söhne im Alter von acht bis 13 Jahren zur Familie. Frank (44) und Nadine (41) Lehmann haben jeweils zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Die Wohnsituation ist derzeit so, wie sie vor der Hochzeit des Paares war: Die Partner wohnen zur Miete in jeweils einer Drei-Zimmer-Wohnung, immerhin in nebeneinander liegenden Häusern und idyllisch in Waldnähe an der Straße Lührmannwald. „Wir sind eigentlich Nachbarn“, erzählt Friseurmeisterin Nadine Lehmann. Als Corona vor drei Jahren begann, habe es gefunkt. Seit September 2022 ist das Paar verheiratet.

Fast wäre die Hochzeit des Essener Paares an der erfolglosen Wohnungssuche gescheitert

Dabei wäre die Hochzeit fast an der bislang erfolglosen Wohnungssuche gescheitert. Nadine Lehmann wollte unbedingt erst zusammenziehen und dann heiraten. Im Gespräch mit seiner Mutter sei ihr aber klar geworden, dass ihr Partner ihr so keinen Antrag machen werde – ihm war wichtig, ihre gewünschte Reihenfolge zu respektieren. Die Mutter von zwei Kindern erkannte angesichts der schwierigen Wohnungssuche: „So wird das nichts mit der Hochzeit.“ Sie habe das Thema angesprochen – und bekam sechs Wochen später dann doch den so sehr erwünschten Heiratsantrag.

In Sachen Liebe also alles gut, nicht aber bei der Wohnsituation, was besonders für den Nachwuchs schwierig ist. Ihre Kinder Luis und Lennart sind acht und zwölf Jahre alt, seine Söhne Henri und Moritz zehn und 13 Jahre. „Aktuell wohnen wir an festgelegten Tagen mal hier, mal nebenan, um überhaupt irgendeine Struktur zu haben. Auf Dauer ist das natürlich keine Lösung“, sagt Frank Lehmann, der als Ergotherapeut arbeitet.

Was das Familienleben noch komplizierter macht: Die Kinder verbringen naturgemäß auch Zeit bei ihren anderen Elternteilen – seine Kinder wechseln den Ort im Anderthalb-Wochen-Rhythmus, ihre sind alle 14 Tage am Wochenende beim Vater. „Immerhin das läuft gut, das Verhältnis ist entspannt“, so Frank Lehmann, dem ganz allgemein Wohnkonzepte für „Wechselfamilien“ fehlen. Dass sein 13-jähriger Sohn manchmal länger bei der Mutter bleiben will, weil es dort ruhiger ist, stimmt ihn nachdenklich.

Die Familie würde gern auf der Margarethenhöhe bleiben

Familie Lehmann würde in einen anderen Stadtteil oder eine Nachbarstadt umziehen, wenn sich dort die passende Wohnung findet. Aber am liebsten würden die sechs auf der Margarethenhöhe bleiben. Dort leben sie seit über zehn Jahren, dort fühlen sie sich wohl. Die Söhne haben hier ihre Freunde, sie gehen im Stadtteil beziehungsweise im benachbarten Bredeney und Mülheim zur Schule, kicken beim Tusem.

Frank und Nadine Lehmann stehen in Kontakt mit ihrer Vermieterin, der Margarethe-Krupp-Stiftung. „Leider ist wegen Corona die offene Mietersprechstunde weggefallen, so dass es jetzt schwieriger ist, in persönlichen Kontakt mit den Zuständigen zu kommen“, bedauert Nadine Lehmann.

Eigentlich leben Frank und Nadine Lehmann mit ihren Kindern gern am Lührmannwald auf der Margarethenhöhe. Allerdings suchen sie dringend eine neue gemeinsame Wohnung. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

„Wir hatten auf die Vier-Zimmer-Wohnung meiner Schwester gehofft, die auch hier gewohnt hat und dann ins Sauerland gezogen ist“, so Nadine Lehmann. Am Ende die Enttäuschung: Den Zuschlag für die Wohnung bekam eine andere Familie. „Eigentlich müssten wir doch gute Chancen haben, wir machen ja zwei Wohnungen von je 83 Quadratmetern frei“, sagt die Mutter, die inzwischen im Wohnzimmer schläft, um ihren Kindern ein bisschen Privatsphäre zu ermöglichen.

Michael Flachmann, Vorstand der Margarethe-Krupp-Stiftung, betont, dass man Familien wie den Lehmanns gern helfen würde. Allerdings seien die Möglichkeiten sehr begrenzt. In der gesuchten Größenordnung gebe es vor Ort nur sehr wenige Wohnungen oder Häuser. Zudem sei die Mieterfluktuation im denkmalgeschützten Bereich mit fünf Prozent sehr niedrig, es gebe eine Warteliste. „Wir haben etwa 180 Mieterwechsel im Jahr, davon sind zehn Prozent Tauschfälle, wenn sich ältere Leute zum Bespiel kleiner setzen wollen“, so Michael Flachmann, der im aktuellen Fall in der zusätzlichen Anmietung von Mansardenzimmern eine Chance sieht, den Söhnen mehr Freiraum zu geben.

Familie würde beim Ausbau eines Dachgeschosses helfen

Zwei übereinander liegende Wohnungen in einem Haus anzumieten, hatte auch Familie Lehmann bereits in Erwägung gezogen. Aber auch diese Möglichkeit habe sich bisher nicht ergeben. „Wir sind sehr kompromissbereit und könnten uns auch vorstellen, mit Hilfe der Familie ein Dachgeschoss ausbauen“, sagt Frank Lehmann.

Dass sie eine bezahlbare Fünf- oder Sechs-Zimmer-Wohnung mit 120 bis 150 Quadratmetern in familienfreundlicher Wohnlage finden, daran glauben die Lehmanns kaum noch. „Private Vermieter bevorzugen oft ältere Paare“, so ihre Erfahrung. „Wahrscheinlich haben sie Angst, dass Kinder laut sind und die Wohnung abnutzen.“ Jedenfalls würden sie zu Besichtigungen meist gar nicht eingeladen. „Oft ist nur wichtig, wie viel man verdient, wie viele Kinder man hat und ob die Schufa-Auskunft in Ordnung ist“, ist Frank Lehmann frustriert. Einige Vermieter würden sich nicht einmal zurückmelden, wenn man versuche, Kontakt aufzunehmen.

Ein Haus kaufen will das Ehepaar aus verschiedenen Gründen nicht

Ein Haus würde das Ehepaar allenfalls mieten. „In zehn Jahren sind die Kinder womöglich schon ausgezogen und angesichts steigender Energiekosten kann man nicht zu groß denken. Man weiß ja nie, wie es beruflich weitergeht“, so Nadine Lehmann. Das Paar will nicht aufgeben: „Wir hoffen immer noch, dass sich irgendetwas ergibt, wir ein gemeinsames Zuhause finden und endlich zur Ruhe kommen.“

