Bundespolizei Essener ohne Fahrschein greift Bundespolizisten im Zug an

Essen. Ein 29-Jähriger, der ohne Fahrschein erwischt wurde, griff im RE2 einen Bundespolizisten in Zivil an. Der Mann ist wegen Gewaltdelikten bekannt.

Ein Mann ohne Fahrschein hat in einem Zug von Düsseldorf nach Essen einen Bundespolizisten in Zivil angegriffen und verletzt. Einsatzkräfte nahmen den 29-Jährigen im Essener Hauptbahnhof fest.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatte ein Bahnmitarbeiter den Reisenden am Montagnachmittag im RE2 kontrolliert. Einen Fahrschein konnte der Mann allerdings nicht vorzeigen. Als seine Personalien aufgenommen werden sollten, wurde der 29-Jährige zunehmend aggressiv.

Ein in seiner Freizeit reisender Bundespolizist bekam die lautstarke Diskussion mit und gab sich als Beamter zu erkennen. Doch auch ihm gegenüber wollte sich der Essener nicht ausweisen. Als der Mann dann vortäuschte, eine Waffe aus seiner Jacke ziehen zu wollen, fixierte der Bundespolizist ihn. Dagegen wehrte er sich und griff den Polizisten mit Tritten und Kniestößen an. Der Beamte erlitt Verletzungen und musste sich später in ärztliche Behandlung begeben.

Beim Halt im Essener Hauptbahnhof warteten bereits weitere alarmierte Einsatzkräfte und nahmen den Angreifer fest. Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen ein. Der 29-Jährige sei wegen Gewaltdelikten polizeibekannt, hieß es.

