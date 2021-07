Gruppenfoto mit Anwohnern und Helfern: Essens OB Thomas Kufen (Mitte, blaues Hemd) eilt in den Flutgebieten seit Tagen von Ortstermin zu Ortstermin und weiß, wo die Not am größten ist. Am Samstag war er in der Straße Deilbachbrücke in Kupferdreh.