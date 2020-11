Essener Norden und Süden: Zwei neue Bürgermeister gewählt

Stadtweit ist die Bezirksvertretung V, zuständig für Altenessen, Karnap und Vogelheim, die einzige, in der die SPD mit sechs Sitzen die stärkste Kraft bildet. Bei der konstituierenden Sitzung am Dienstagnachmittag wählten die Bezirksvertreter den 67-jährigen Rentner Hans-Wilhelm Zwiehoff (SPD) mit 15 Stimmen und drei Gegenstimmen erneut zum Bezirksbürgermeister. Im jungen Alter von 25 Jahren war Zwiehoff in die SPD eingetreten: „Mir war klar, dass die Starken den Schwächeren helfen müssen.“ Seine Stellvertreter sind Klaus Hagen (CDU) und Markus Spitzer-Pachel (Grüne). Eine Bezirksvertreterin fehlte am Dienstagnachmittag coronabedingt.

CDU im Süden stärkste Fraktion

Die Wahl des Bezirksbürgermeisters im Bezirk IX erfolgte über Listenwahl. CDU und FDP nominierten Gabriele Kipphardt an Platz 1 ihrer Liste 1. SPD und Grüne schickten Ludger Hicking-Göbels von den Grünen ins Rennen für Liste 2. Die Liste 1 erhielt elf Stimmen, die Liste 2 acht.

Kompliziert gestaltete sich die Wahl der Stellvertreter. Statt üblicherweise zwei wurden vier Personen bestimmt. Den Antrag dazu hatte die CDU eingebracht. Die Grünen wollten drei Stellvertreter. In geheimer Abstimmung votierten zehn Mitglieder für den CDU-Antrag, neun dagegen. Gewählt wurden als Stellvertreter Ludger Hicking-Göbels (Grüne) , Herbert Schermuly (CDU), Benjamin Brenk (SPD) und Gerd Kolbecher (FDP). Für die neue Sitzungsperiode hatten zuvor CDU und FDP eine Koalitionsvereinbarung in Sachfragen getroffen.

