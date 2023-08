Essener Norden: So sollen Teenager ihr Viertel mitgestalten

Essen-Schonnebeck. Damit die Stadt lebenswerter wird, sind jetzt auch die jungen Leute gefragt. Wie Jugendliche im Essener Norden ihr Viertel mitgestalten sollen.

Wenn es um die Gestaltung und Entwicklung von Stadtvierteln geht, dann ist es wichtig, die Wünsche und Forderungen einer ganz bestimmten Gruppe mit einzubeziehen: junge Menschen. In einer Projektwerkstatt können Jugendliche aus dem Essener Norden ihr Viertel jetzt aktiv mitgestalten.

Damit Jugendliche aus dem Essener Norden sich im demokratischen Gemeinwesen aktiv einbringen können, veranstaltet das Jugendforum Zollverein am 15. September eine Projektwerkstatt. Das funktioniert so: Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren aus den Stadtteilen Schonnebeck, Katernberg und Stoppenberg können ab 16 Uhr im Jugendzentrum Schonnebeck vorbeikommen und dort ihre Ideen vorstellen. Vorher anmelden müssen die Jugendlichen sich nicht. Eine konkrete eigene Idee mitzubringen, sei möglich, aber auch nicht unbedingt notwendig, sagt Uwe Schmitter, Projektleiter beim Jugendforum. „Die Ideen entstehen vor Ort, mit den Jugendlichen zusammen.“

Der Nachmittag läuft folgendermaßen ab: Zunächst findet eine Ideenschmiede statt, die Jugendlichen entwickeln ihre Ideen und organisieren sich in Gruppen. Im Anschluss werden die Ideen vorgestellt.

Jugendforum Zollverein findet im September statt

In den darauffolgenden Wochen und Monaten gehen die Projektgruppen dann in die nächste Phase: die Umsetzung ihrer Ideen. „Dann geht es an die Fördermittelsuche“, sagt Uwe Schmitter. Sogenannte „Demokratie-Scouts“, Mitarbeiter des Jugendforums Zollverein, helfen den Jugendlichen dabei und stellen die Ideen der Bezirksvertretung und weiteren Entscheidungsträgern vor. Wie schnell und mit welchen Mitteln die Projekte umgesetzt werden, sei von Fall zu Fall unterschiedlich, sagt Uwe Schmitter.

Die Themen, die die jungen Menschen interessieren, ließen sich größtenteils in die Kategorien Verkehr, Selbstbestimmung in der Schule, Kultur, Sport, Musik, Digitales und Wlan, Miteinander und Respekt und Umwelt und Nachhaltigkeit einteilen. Seit 2014 findet das Jugendforum einmal im Jahr statt. Das wohl bekannteste Projekt, das die Jugendlichen aus Schonnebeck, Katernberg und Stoppenberg in den vergangenen Jahren umgesetzt haben: eine Parcouranlage auf der Zeche Zollverein, die seitdem von Menschen aller Altersgruppen genutzt wird.

Die Parkouranlage an der Kokerei Zollverein wurde vom Jugendforum mitgestaltet. Unser Foto ist im August 2020 entstanden und zeigt den 18-jährigen Marek beim Training auf der Parkouranlage. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

Die Teenager haben aber noch weitere Ideen zur Verschönerung ihrer Stadtviertel umgesetzt: In diesem Jahr haben sie etwa dabei mitgeholfen, einen Spielplatz in Schonnebeck umzugestalten. Neu auf der 3000 Quadratmeter großen Fläche sind Klettergerüste, ein Balancierbalken, eine Tischtennisplatte und verschiedene Sitzmöglichkeiten.

Zu den Projekten, die die Teenager in den vergangenen Jahren umgesetzt haben, gehören auch die Erneuerung der Bushaltestelle Karl-Meyer-Platz in Schonnebeck, verschiedene Aktionen zur Sauber- und Instandhaltung des Stadtbezirks sowie die Restaurierung der Bolzplätze in Katernberg. Auch ein Mixtape, das die Jugendlichen in einem Tonstudio produziert haben, ist aus der Ideenschmiede hervorgegangen.

Eintritt zum Jugendforum frei Das Jugendforum ist aktiver Bestandteil des Jugendbeteiligungsprogramms „MitWirkung!“, das 2005 von der Stadt Essen und der Bertelsmann-Stiftung gestartet wurde. Finanziert wird das Jugendforum durch die Bezirksvertretung, die Stadt und Fördergelder des Landes. Junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren können am Jugendforum am 15. September 2023 ab 16 Uhr im Jugendzentrum Schonnebeck, Saatbruchstr. 57, teilnehmen. Der Eintritt ist kostenlos, Essen und Trinken gibt es auch. Weitere Informationen, auch zur Anmeldung als Demokratie-Scout, finden sich unter jugendwerk-essen.de oder per Mail an jugendforum@jugendwerk-essen.de.

