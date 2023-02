Essener meist machtlos gegen Siedlungs-Abriss von Vivawest

Das Wohnungsunternehmen Vivawest will die Siedlung am Tippelmannweg in Essen-Karnap abreißen. Anwohner Ingo Apel wehrt sich dagegen.

Essen-Altenessen. Vivawest hat in Essen ganze Siedlungen leergezogen und abgerissen. Darum fordern Mietergemeinschaft und Umwelthilfe ein Umdenken.

Mieter und Mieterinnen sind längst ausgezogen, letzte Spitzengardinen erinnern an sie. Die Vivawest-Häuser an der Altenessener Straße 480 bis 488 sollen abgerissen werden. Wenige Kilometer weiter steht den Anwohnern des Lippermannwegs das Gleiche bevor: Auch ihre Häuser sollen bald verschwinden. Dagegen wehren sich die Anwohner. Einer von ihnen, Ingo Apel, erklärt: „Ich wollte hier eigentlich alt werden.“ Ein Blick in andere Stadtteile zeigt, dass es ein langer Kampf werden könnte und dass es auch andere Möglichkeiten zum Komplettabriss einer Siedlung gibt.

Rüttenscheider Köndgenstraße: Anwohner kämpften jahrelang

Erbittert gewehrt hatten sich auch die Anwohner der Rüttenscheider Köndgenstraße. Jahrelang erklärten sie, die Siedlung sei ihr Zuhause, mehrere Generationen seien dort aufgewachsen, hätten dort erst gespielt, später in der Umgebung gearbeitet und irgendwann den Enkelkindern die Marmeladenbrote geschmiert. Briefe an den Oberbürgermeister, Versammlungen, Gespräche mit einer Rechtsanwältin, Berichte in den Medien: All das änderte nichts daran, dass den letzten im Jahr 2017 gekündigt, die Häuser aus dem Jahr 1922 von Vivawest abgerissen und durch Neubauten ersetzt wurden.

Die alte Vivawest-Siedlung am Baderweg in Essen-Heisingen gibt es jetzt nicht mehr. Dort sollen Neubauten entstehen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Gleiches passiert jetzt am Baderweg, unweit vom Baldeneysee in Heisingen. Vivawest rückte auch dort Anfang des Jahres mit den Abrissbaggern an. 46 Wohneinheiten wurden aufgelöst. Sie galten als nicht mehr zeitgemäß, standen jahrelang leer, wurden nicht mehr vermietet. Auf dem rund 7300 Quadratmeter großen Grundstück, das sich bis zur Straße Stauseebogen erstreckt, sollen ebenfalls Neubauten entstehen – trotz Krise.

Vivawest-Immobilien in Altenessen seit Jahren leergezogen

In Altenessen zeigt sich das Wohnungsunternehmen deutlich zurückhaltender: Die 22 Wohnungen an der Altenessener Straße 480 bis 488 sowie die dazu gehörenden acht Garagen sind laut Vivawest seit gut zwei Jahren nicht mehr vermietet worden: „Die Wohnungen waren aufgrund ihrer Grundrisse und des technischen Zustands der Gebäudes schwierig zu vermarkten. Eine energetische Modernisierung wäre wirtschaftlich nicht möglich gewesen“, erklärt Sprecher Gregor Boldt auf Anfrage.

Jetzt steht ein Bauzaun vor den Gebäuden, die 1955 errichtet wurden, einige Fenster hängen schief in den Angeln, Türen sind mit Sperrholzplatten verbarrikadiert. Kein schöner Anblick in einem Stadtteil, der sowieso mit Imageproblemen zu kämpfen hat. Ende April sollen die Häuser abgerissen sein. Wie es dann weitergeht, kann Boldt nicht sagen: „Dies hängt damit zusammen, dass Vivawest vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen, die durch die Energiekrise sowie Preis- und Zinssteigerungen entstanden sind, ihre Vorhaben auf wirtschaftliche Umsetzbarkeit überprüft.“

Vivawest errichtet in Altenessen 300 neue Wohnungen

Die Gebäude an der Altenessener Straße im Norden Essens stehen seit Jahren leer. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Siw Mammitzsch von der Mietergemeinschaft Essen verurteilt das Verhalten von Viwawest: „Der Wohnraum wurde der Vermietung entzogen und nicht wieder zugeführt, das ist Verknappung des vorhandenen Wohnraums und Entzug bezahlbaren Wohnraums.“

In der Straße Schürenfeld in Altenessen ist Vivawest einen anderen Weg gegangen: Seit Anfang 2016 entstehen dort rund 300 neue Wohnungen, alte Gebäude werden auch dort abgerissen, jedoch erst nach Abschluss der Bauarbeiten an den neuen Immobilien. So können die Mieter und Mieterinnen, sofern sie daran Interesse haben – direkt von der alten Wohnung dorthin umziehen. Insgesamt haben laut Vivawest-Sprecher Gregor Boldt bisher rund 25 Prozent der Mieter aus den Abbruchobjekten dieses Angebot wahrgenommen. Boldt: „Der Großteil der übrigen Mieter hat sein neues Zuhause mit Unterstützung unserer Mitarbeiter in anderen Vivawest-Wohnungen im Essener Norden gefunden.“

Es geht aber auch ganz ohne Abriss, findet Ingo Apel aus dem Lippermannweg und auch Siw Mammitzsch erklärt: „Sanierung müsste vor Neubau gehen.“ Wenn man die ökologischen Argumente mitbedenke und die Gebäude nicht jahrelang verfallen lassen würde, mache es oft mehr Sinn, im Bestand zu sanieren. Wichtig sei dann: „Es soll nur soviel Miete erhöht werden dürfen, wie an Energiekosten tatsächlich eingespart wird. Alles andere führt zu massiven Mieterhöhungen.“

Umwelthilfe fordert Genehmigungspflicht für Abrisse

Die Umweltorganisation Deutsche Umwelthilfe (DHU) fordert den Gesetzgeber sogar dazu auf, eine Genehmigungspflicht für Abrisse einzuführen, um damit eine ressourcenschonende Sanierung der Gebäude zu fördern. Mit der Verankerung einer solchen Genehmigung in den Landesbauordnungen könnten die Länder laut DHU einen unmittelbaren Beitrag zu Klima- und Ressourcenschutz leisten.

Die Argumentation: Wenn die Klimaziele im Gebäudesektor auch nur annähernd erreicht werden sollen, dürfen Abriss und Ersatzneubau nur der letztmögliche Weg sein, da durch jeden Neubau Emissionen entstehen, die das Klima belasten. Aus ökologischer Sicht sei es deshalb fast immer sinnvoll, ein Bestandsgebäude energetisch zu sanieren, statt es für einen energieeffizienteren Neubau abzureißen.

Sanierung verursacht laut Studien weniger Emissionen als Neubau

Die DHU erklärt, dass die energetische Sanierung eines typischen Mehrfamilienhauses laut Studien nur halb so viele CO2-Emissionen verursache wie ein Neubau, wenn man den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes berücksichtigt. Laut DHU brauche es einen besseren rechtlichen Rahmen, um das Klima sowie bezahlbaren Wohnraum zu schützen. Durch die Verlängerung der Lebensdauer von bestehenden Gebäuden durch energetische Sanierungen, Umnutzungen oder Umbau könnten Energie, Emissionen, Rohstoffe und Bauabfälle eingespart werden und gleichzeitig baukulturelle Werte erhalten bleiben.

Das sei laut Vivawest-Sprecher Gregor Boldt nicht zu bestreiten. Er betont aber auch, dass in Deutschland aktuell laut einer Studie des Bündnisses für Soziales Wohnen 700.000 moderne, familiengerechte, barrierefreie Wohnungen fehlen würden: „Wir müssen Wohnungen energetisch modernisieren und gleichzeitig den Neubau von energieeffizienten Wohnungen vorantreiben.“ Der Anspruch sei, dass Klimaschutz und bezahlbares Wohnen miteinander vereinbar sein müssten.

Vivawest will ökologisch und ökonomisch nachhaltig handeln

Das Wohnungsbauunternehmen gehe bei der Abwägung „Modernisierung oder Abbruch/Neubau“ ganzheitlich vor und betrachte nicht nur die ökologische, sondern auch die ökonomische und soziale Dimension der Nachhaltigkeit. Boldt beklagt, dass die Argumentation der Deutschen Umwelthilfe unterstelle, dass alle Bestandsgebäude per se technisch und wirtschaftlich sanierungsfähig seien. Manchmal sei das technisch schlicht nicht möglich. Die Bestandsobjekte im Schürenfeld seien beispielsweise in Stahlskelettbauweise mit Leichtbauwänden errichtet worden. Eine nachträgliche Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems sei dann nicht möglich.

Boldt: „Darüber hinaus sind auch die kleinen Wohnungszuschnitte und die fehlende Vielfalt von Wohnungstypen aus unserer Sicht weitere Gründe, der Weiterentwicklung des Wohnungsangebotes durch Abriss und Neubau den Vorzug zu geben.“

Und die Mieter? Die können sich gegen den Auszug wehren – auch vor Gericht. Mammitzsch zum Fall Lippermannweg: „Es handelt sich um eine wirtschaftliche Verwertung, deren berechtigtes Interesse von Seiten des Wohnungsunternehmens nachgewiesen werden muss.“ Die Wirtschaftlichkeitsberechnung müsse auf Verlangen ausgehändigt werden.

Die Erfahrungen aus den anderen Siedlungen zeigen: Den Bewohnern und Bewohnerinnen wurden neue Wohnungen angeboten, Entschädigungen gezahlt, beim Umzug geholfen, auch das neue Mobiliar konnte laut Mieterverein geltend gemacht werden, aber am Ende sind sie doch immer ausgezogen und ihr Zuhause wurde abgerissen.

