Essener Manufaktur arbeitet mit historischer Drucktechnik

Essen-Rüttenscheid Die Manufaktur Letterjazz in Essen-Rüttenscheid stellt besondere Druckerzeugnisse auf alten Maschinen her. Kunden kommen aus ganz Deutschland

Sein Hobby zum Beruf gemacht hat Sven Winterstein. Seine Liebe zu außergewöhnlichen Druckerzeugnissen führte in die Selbstständigkeit: In Essen-Rüttenscheid betreibt er die Manufaktur Letterjazz, in der abseits von modernen Industriedruckverfahren außergewöhnliche Karten und Verpackungen entstehen, die sich im wörtlichen Sinne von anderen Produkten dieser Art abheben.

Sven Winterstein (44) lebt dabei seine Leidenschaft für Papier und grafische Gestaltung aus. Wer zum Beispiel die vor kurzem von der Margarethe-Krupp-Stiftung neu aufgelegten Postkarten von 1912 in Händen hält, bekommt einen Eindruck von den Druckerzeugnissen, die in der Rüttenscheider Manufaktur gefertigt werden. Die Produkte aus dickem Papier, Pappe, Leinen, Lederfaserstoff oder Linoleum haben nicht nur eine optische, sondern auch eine haptische Qualität: Man kann die Ausstanzungen, Vertiefungen, Gravuren und Prägungen förmlich ertasten. "Unser Geschäft ist die dreidimensionale Printkommunikation", erklärt Sven Winterstein und zeigt Visitenkarten, die wie kleine Kunstwerke wirken.

Manufaktur in Essen-Rüttenscheid arbeitet nach traditionellem Verfahren

Der Manufaktur-Chef stammt eigentlich aus dem Sauerland. Aus beruflichen Gründen kam der gelernte Druckvorlagenhersteller vor 15 Jahren nach Essen. Angefangen habe alles in einer Garage. Über eine kleine Werkstatt in Holsterhausen ist er nach Rüttenscheid gekommen, wo er an der Girardetstraße sein Unternehmen Letterjazz mit zehn Mitarbeitern, seiner Frau und seiner Schwiegermutter, betreibt.

Statt im heute üblichen Offset- oder Digitaldruckverfahren stellen Sven Winterstein und seine Mitarbeiter ihre Produkte im Buchdruckverfahren her, das auf Johannes Gutenberg (geb. um 1400) zurückgeht und bis in die 1970er Jahre industrielle Praxis war. Das Wissen um die alte Technik darf nicht verloren gehen, findet Winterstein. Seine Kenntnisse über dieses Verfahren habe er von dem alteingesessenen Essener Buchdrucker Josef Laufs, der seinen Betrieb an der Herkulesstraße hatte. Anfangs hatte er bei Letterjazz noch mitgearbeitet, jetzt ist er längst in Rente, schaue aber noch ab und zu vorbei.

Betrieb konzentriert sich auf Aufträge für Agenturen und Firmen

"Wir besetzen eine kleine Nische, fertigen maßgeschneiderte Produkte fast komplett in Handarbeit", erläutert Sven Winterstein. Die Kunden seien in der Regel Werbe- oder Designagenturen, aber auch Markenunternehmen. Wer privat seine Hochzeitseinladungen oder ähnliches bei ihm drucken lassen will, den müsse er enttäuschen. "Für den privaten Bedarf fertigen wir nicht, das passt nicht in unsere Arbeitsabläufe", erklärt der Inhaber. Allerdings soll in der ersten Jahreshälfte 2021 ein kleiner Online-Shop starten, in dem Privatleute hochwertige Büroartikel erwerben können. Auch eigene Produkte wie Kalender und Notizbücher gehörten inzwischen zum Angebot von Letterjazz.

Wer in einem Hinterhof in Rüttenscheid die Räume der Manufaktur betritt - Sven Winterstein legt Wert auf diesen Begriff im Gegensatz zur industriellen Druckerei -, unternimmt eine Zeitreise. Historische schwarze Maschinen des Weltmarktführers Heidelberger Druckmaschinen AG aus den 1950er bis 1970er Jahren erledigen geräuschvoll und präzise ihre Arbeit, bedient von Druckern, die ihr Handwerk noch ganz klassisch gelernt haben. "Die Maschinen sind sehr solide. Wenn man die gut pflegt, funktionieren sie einwandfrei. Das ist wichtig, denn das ist schließlich kein Museum, hier wird gearbeitet."

Historische Maschinen arbeiten zuverlässig und präzise

Mit den historischen Schätzchen könne man zum Beispiel sehr dickes Papier bedrucken, was mit modernen Maschinen gar nicht möglich sei, erklärt Winterstein, der die alten Maschinen bei Druckereiauflösungen erstanden hat. Für den Notfall gebe es aber auch noch Ersatzteile.

Sven Winterstein geht es nicht darum, möglichst preiswert zu produzieren, sondern die technischen und handwerklichen Möglichkeiten so auszuschöpfen, dass das für den Kunden optimale Ergebnis dabei herauskommt. "Das hat natürlich seinen Preis", sagt er. Er habe Freude daran, mit Farben und Prägungen zu experimentieren, die Visiten- und Einladungskarten, Geschenkboxen oder Bilderrahmen mit Rillen, Ritzen, Gravuren, Prägungen oder Ausstanzungen so zu gestalten, dass sie funktional und gleichzeitig ästhetisch seien.

Buchdruck, Siebdruck oder Heißfolienprägung - all das ist in seiner Manufaktur möglich und werde auch abgefragt. Ein bisschen neidisch blickt er aber nach Spanien oder England, wo man in Sachen Druckkunst weitaus kreativer sei. "Hier in Deutschland wird eher konservativ und kostenorientiert gedruckt", weiß Winterstein aus Erfahrung.

Druckkunst hat für den Firmenchef eine emotionale Komponente

Druckkunst habe durchaus eine emotionale Komponente. Die schweren, wertigen Papiererzeugnisse vermittelten Kompetenz, aber auch das Gefühl von Luxus. "Wir produzieren Dinge, die man nicht unbedingt zum Leben braucht, die man aber gern haben will und die dann doch ihren wirtschaftlichen Nutzen haben, indem sie Aufmerksamkeit erzeugen, Wertschätzung vermitteln und im Gedächtnis bleiben", erklärt Sven Winterstein.

"Der Firmenname Letterjazz leitet sich vom englischen Wort Letterpress für Buchdruck ab, kombiniert mit Jazz, einer zeitlosen, beschwingten Musikrichtung, die gut zum Unternehmen passt", erläutert der Firmenchef.

Einige seiner Angestellten sind noch klassische Buchdrucker. "Die sind meist schon fortgeschrittenen Alters und gar nicht mehr so leicht zu finden. Aktuell suchen wir sogar noch einen Kollegen", so Winterstein. Drucker für die Produktion sind bei ihm noch nicht ausgebildet worden, wohl aber ein Mediengestalter. "Für die Zukunft werden wir das wohl ändern müssen, um entsprechenden Nachwuchs heranzuziehen", sagt der Unternehmer, der mit gemischten Gefühlen auf das Corona-Jahr 2020 zurückblickt. "Das Messegeschäft und Aufträge für Firmenjubiläen sind natürlich komplett weggebrochen, aber aufgrund unserer Nischenstellung lief es noch ganz gut."

