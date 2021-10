Essener Literaturtage zum deutsch-türkischen Zusammenleben

Essen. Literaturtage im Essener Ruhr Museum widmen sich dem deutsch-türkischen Zusammenleben. Autoren lesen zwischen den Fotografien von Ergun Çağatay.

Rund 30.000 Besucher, darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender, haben bislang die Ausstellung „Wir sind von hier. Türkisch-deutsches Leben 1990“ im Ruhr Museum auf Zollverein gesehen. Noch bis zum 31. Oktober kann man die eindrucksvollen Bilder von Ergun Çağatay auf dem Essener Welterbe entdecken. Sie geben einen umfassenden Einblick in die türkisch-deutschen Lebenswelten der ersten und zweiten Generation türkeistämmiger Migrantinnen und Migranten und sind ein Beitrag zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens (1961).

Texte türkischstämmiger Autoren schlagen eine Brücke zu den Bildern des Istanbuler Fotografen

Begleitend zu den Fotografien Çağatays kommen in dieser Woche auch türkischstämmige Autorinnen und Autoren im Ruhr Museum zu Wort. Unter dem Motto „Zwischen den Zeilen – zu Hause in beiden Welten“ sollen die deutsch-türkischen Literaturtage neue Perspektiven eröffnen und eine Brücke zu den Bilderwelten des Istanbuler Fotografen schlagen.

Die „Mädchen mit Luftballon“ hat der Fotograf Ergun Cagatay am Sudermannplatz in Köln fotografiert. Foto: Ergun Cagatay / Ruhr Museum Essen

Im Ausstellungsraum, umgeben von den Fotografien Çağatays, lesen Autorinnen und Autoren nicht nur aus ihren Werken, sondern stellen in den anschließenden Porträtgesprächen mit der Moderatorin Shelly Kupferberg auch eigene biografische Bezüge zum Thema her.

Autorinnen und Autoren lesen im Ausstellungsraum des Essener Ruhr Museums

So geht es weiter im Programm: Am 27. Oktober 2021 kommt Dilek Güngör mit „Vater und ich“ ins Ruhr Museum. „Die Welt auf Gleisen“ heißt das Buch, aus dem Yüksel Pazarkaya am 28. Oktober liest. Am 29. Oktober stellt Selim Özdoğan den Roman „Wo noch Licht brennt“ vor. Am 30. Oktober lesen Cana Bilir-Meier und ihre Mutter Zühal Bilir-Meier aus „Mein Name ist Ausländer. Benim Adım Yabancı“.

Die Ausstellung „Wir sind von hier. Türkisch-deutsches Leben 1990. Fotografien von Ergun Çağatay“ kann an allen Veranstaltungstagen zwischen 18 und 19 Uhr kostenfrei besucht werden. Die Teilnahme an den Lesungen ist kostenfrei, eine Anmeldung unter besucherdienst@zollverein.de und 0201 246810 ist erforderlich.

