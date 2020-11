Essener Lichtwochen: Es bleibt dunkel im November-Lockdown

Der Theaterplatz in der Essener Innenstadt: Die dortige Kugel ist ein beliebtes Fotomotiv. Aktuell ist deren Beleuchtung nicht eingeschaltet. Nur das Grillo-Theater sorgt im Lockdown-November für Licht.

Essen. Lichtinstallationen wie die große Kugel in der Essener Innenstadt bleiben vorerst dunkel. Die Lichtwochen sind gekoppelt an den Weihnachtsmarkt.

Es strahlt auf dem Theaterplatz in der Essener Innenstadt – zumindest auf den ersten Blick. Schaut man genauer hin, dann fällt auf, dass die vielen Lämpchen auf der großen Kugel nicht eingeschaltet sind. Eigentlich hätten sie im Rahmen der Essener Lichtwochen schon lange ein glitzerndes Fotomotivdarstellen sollen . „Bis Dezember ist alles abgesagt, was in Verbindung mit Lichtwochen und -Gastronomie steht“, sagt Florian Hecker, Pressesprecher von Essen Marketing.

Gekoppelt seien auch die weiteren Lichtinstallationen in der Innenstadt mit dem Start des Weihnachtsmarktes. Und dieser steht auf Grundlage der Corona-Schutzverordnung, die zunächst bis Ende des Monats gilt, sprichwörtlich noch in den Sternen . Die Hoffnung bleibt, so Hecker.

