Essener Lesebündnis spendiert Grundschule neue Bücher

Essen. Kinderbücher haben oft nichts mit dem Leben von Kindern zu tun, die eine Zuwanderungsgeschichte haben. Das Essener Lesebündnis schafft Abhilfe.

Das Essener Lesebündnis hat Bücher an die Schulbücherei der Grundschule an der Heinickestraße gespendet. An der Grundschule ist die Lesepatin Angela Petersen aktiv. Sie hatte auf die schlechte Ausstattung der Bücherei aufmerksam gemacht und zudem darum gebeten, bei der Auswahl der Bücher die Lebenswirklichkeit der Kinder an der Schule zu berücksichtigen. „Gerade heute habe ich einem Mädchen eine Geschichte vorgelesen, in der eine Familie mit dem Campingbus in den Urlaub fährt und ein Mädchen zum ersten Mal mit ihrem kleinen Bruder in einem Raum schläft“, erzählt Angela Petersen. „Das Mädchen, dem ich vorlas, sagte da erstaunt: ,Ich schlafe immer mit meinen drei Schwestern in einem Zimmer‘.“

Die Lebensrealität vieler Kinder, die zur Schule an der Heinickestraße im Südviertel gehen, unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von deutschen Kindern, die regelmäßig zum Musikunterricht, zu Malkursen oder zum Hockeytraining gefahren werden. Zu der Schule am Rand der Innenstadt gehen Kinder aus Marokko, Syrien und Aserbaidschan, aus der Mongolei und der Ukraine. Sie spielen vor allem mit ihren Geschwistern und verbringen die Nachmittage selten bei Freunden in ihrem Zuhause. Sie haben auch oft kein Haus mit Garten und fahren selten mit dem Auto in den Urlaub. Mit Unterstützung der Werdener Buchhandlung Schmitz Junior und der Funke-Kinderredaktion hat das Essener Lesebündnis einige Bücher ausgewählt, die zu dieser Lebenswelt passen.

Den populären Klassiker „Gregs Tagebuch“ gibt es auch in einer muslimischen Version

Larysa Denysenko aus der Ukraine ist es wichtig, dass die Vielfalt, in der Familien heute leben, in der Kinderliteratur vorkommt. Sie schreibt über eine Klasse mit 17 Kindern, die alleinerziehende Mütter, Stiefgeschwister und schwule Väter haben. Ayşe Bosse, Rieke Patwardhan, Uticha Marmon und Onjali Raúf lassen in ihren Büchern ebenfalls einen anderen Blick auf Kinderwelten erkennen. Oft geht es in diesen Büchern um das Thema Flucht.

Es gibt aber auch andere Beispiele. Julie Schweimanns von der Buchhandlung Schmitz Junior sagt: „Das Buch „Planet Omar“ fanden wir hier alle ziemlich toll. Es ist quasi wie ,Gregs Tagebuch‘, nur, dass er eben aus einer muslimischen Familie kommt.“ Die Buchhändlerin sieht eine Entwicklung auf dem Büchermarkt in den letzten Jahren. „Es hat sich einiges getan, allerdings fehlen definitiv noch die ,Alltagsgeschichten‘.“

Oft wird die Schulbücherei bestückt mit privaten Büchern der Lehrerinnen

Die stellvertretende Schulleiterin Peggy Skopp und die Lehrerin Monika Riemenschneider, die die Schulbücherei betreut, freuen sich über die Modernisierung des Buchbestands. „Wir haben keinen Etat für die Schulbücherei und unser kleiner Förderverein ist finanziell nicht so stark“, so Peggy Skopp. „Viele Bücher bekommen wir von Kolleginnen und Kollegen, die zu Hause Kinderbücher aussortieren“, sagt Monika Riemenschneider. Von dem Geld, das Kinder für verlorene oder kaputte Bücher zahlen müssen, kauft sie gelegentlich Nachschub, dann aber nur gebraucht im Internet. „Bei uns bekommt jedes Kind ab Klasse 2 einen Leseausweis“, so Peggy Skopp.

Die Schule hat die Bedeutung der Leseförderung schon lange erkannt. Lesepatin Angela Petersen vom Essener Lesebündnis ist ebenfalls zufrieden, dass sie nun brandneue Kinderliteratur aus dem Regal ziehen kann, wenn sie freitags wieder zum Vorlesen an die Schule kommt. „Einige Kinder haben sich direkt schon Bücher reserviert“, freut sie sich.

Das Essener Lesebündnis ist fortlaufend auf der Suche nach Vorlesepaten, die an Essener Kindergärten und Grundschulen vorlesen. Infos: www.essener-lesebuendnis.de, Kontakt: Tel. 220-2770, E-Mail: info@essener-lesebuendnis.de

