Essener Landesmeister erinnern sich an Erfolg vor 50 Jahren

Essen-Altenessen. 1971 ist die Fußballmannschaft des Essener Leibniz-Gymnasiums Landesmeister der Schulen NRW geworden. Jetzt erinnerten sich die Spieler daran.

Vor 50 Jahren ist die Fußballmannschaft des Essener Leibniz-Gymnasiums Landesmeister der Schulen NRW geworden. „Das war damals das höchste, was man erringen konnte“, erinnert sich der damalige Siebtklässler und heutige stellvertretende Bezirksbürgermeister Klaus Hagen (CDU) an das Endspiel im Duisburger Wedaustadion. Der 13-Jährige hatte damals extra neue Fußballschuhe bekommen und erinnert sich noch genau an die Stimmung im Stadion.

Spieler trafen sich mit ihrem damaligen Trainer im Leibniz-Gymnasium

Über die Stadt-, Bezirks-, Niederrhein- und die Rheinlandmeisterschaft hatten sich die Schüler bis ins Endspiel vorgekämpft und gewannen gegen die Hauptschule Ennigerloh mit 1:0. Das Siegtor schoss damals Heinz Schäfer. „Ein unvergleichliches Erlebnis“, erinnert sich Dieter Peitsch, der damals aus einfachen Verhältnissen kam und „so eine Kulisse gar nicht kannte“. Der heutige Studienrat im Ruhestand verschoss im Anschluss noch einen Elfmeter – „der ging ganz knapp neben das Tor“-, den Sieg ließ sich die Truppe aber nicht mehr nehmen.

Sportlehrer Eric Bardenberg (l.) und Schulleiter Martin Tenhaven (r.) trafen die beiden ehemaligen Spieler Klaus Hagen (2.v.l.), Dieter Peitsch und ihren damaligen Trainer Rolf Remy am Leibniz-Gymnasium. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Jetzt, 50 Jahre später, trafen sich einige Spieler mit ihrem Trainer Rolf Remy wieder im Leibniz-Gymnasium und erinnerten sich an die gute alte Zeit. Remy, mittlerweile über 80, erinnert sich noch gerne an seine „Bomben-Abwehr“, an die Stimmung in der Kabine vor dem Spiel und auch an so manchen Spieler: Peter Katzor, der Neffe des ehemaligen Essener Bürgermeisters, war dabei und Jost Weber: „Der konnte unheimlich schnell laufen.“

Zur damaligen Zeit bedeutete dieser Sieg beim Landessportfest der Schulen vor 6000 Zuschauern die höchstmögliche Auszeichnung. Schulleiter Heinz Voigt schenkte dem Team einen Tag schulfrei und die Stadt Essen honorierte den Erfolg mit einer zehntägigen Reise nach England in die Stadt Sunderland. Dort wurde weiter Fußball gespielt und auch geschaut: Manchester City gegen Newcastle United. Damit nicht genug: Das Fußballteam durfte bei einem Konzert der Band Status Quo auch noch hinter die Bühne und mit den Musikern quatschen.

Leibniz-Gymnasium legt Schwerpunkt noch immer auf Sport

Auch heute legt das Leibniz-Gymnasium einen Schwerpunkt auf Sport, derzeit gibt es acht Fußballmannschaften an dem Gymnasium, auch die Schwimmausbildung ist nicht nur renommiert, sondern nach den Corona-Lockdowns auch nötiger denn je, wie Sportlehrer Eric Bardenberg betont.

Im Aufgebot 1971: Manfred Henkel (Tor), Jost Weber, Walter Henkel (inzwischen verstorben), Peter Katzor, Klaus Heihoff, Dieter Peitsch, Lutz Rothlübbers, Jürgen Schulz, Heinz Schäfer, Jörg Spiekerkötter, Klaus Hagen, Ralf Koslowski, Klaus Marquardt (inzwischen verstorben), Harald Ochs, Ralf Jannusch.

