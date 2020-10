Kriminalität Essener Ladendetektiv fasst Dieb und stürzt in Bücherregal

Essen. Zwei Männer wurden im Essener Hauptbahnhof beim Tabakklau erwischt. Bundespolizisten nahmen sie fest. Ein Messer wurde sichergestellt.

Tabakwaren soll die bevorzugte Beute zweier Ladendiebe gewesen sein, die am Montagmittag ihr Unwesen in einer Buchhandlung des Essener Hauptbahnhofs trieben. Ein Ladendetektiv, der die Täter erwischte, fiel bei einem Gerangel mit einem der Männer in ein Bücherregal.

Wie die Bundespolizei am Dienstag berichtete, nahmen Beamte beide 25 und 26 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Einer der Männer versteckte ein Messer vor den Einsatzkräften. Gegen das Duo leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]