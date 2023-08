Essener Kult-Café droht die Schließung: Demo geplant

Eyyüphan Duy betreibt zusammen mit seiner Frau Neslihan das Dein-Kult-Café in Altenessen. Jetzt wurde ihnen der Mietvertrag gekündigt.

Essen-Altenessen. Ob es das Dein-Kult-Café in Altenessen nächstes Jahr noch gibt, ist unklar. Eine Seniorengruppe stemmt sich entschlossen gegen die Schließung.

Den Betreibern des Dein-Kult-Cafés wurde der Mietvertrag gekündigt. Grund ist, dass sich das Café im Gebäude des KD 11/13 befindet, das vor der Pleite steht. Ein Umzug wäre für die Café-Betreiber nur eine Notlösung, zu viel Herzblut stecke in diesem Standort. Damit droht der Einrichtung zum Jahresende die Schließung. Auf der Terrasse sorgt die Nachricht für Unmut.

Elke Behr und Marlis Fiebig, 80 und 81 Jahre alt, kommen montags nach dem Lungensport gerne ins Café von Neslihan und Eyyüphan Duy. „Die Schließung wäre ein echter Verlust für den Stadtteil“, sagt Behr und ihre Freundin pflichtet ihr bei. „Ich wäre wirklich traurig, das Essen ist gut, alles ist schön sauber und die Bedienung ist immer so nett.“

Dein-Kult-Café in Altenessen als Brückenbauer

Die Bedienung in diesem Café sind oft Jugendliche, die in ihrem Leben einmal falsch abgebogen sind und mit Problemen wie Armut und Kriminalität zu kämpfen haben. Die Duys versuchen, ihnen ein offenes Ohr, ein großes Herz und einen Ausbildungsplatz zu geben. Neslihan Duy spricht aus Erfahrung, wenn sie sagt, dass es anfangs oft nicht einfach ist. Grundwerte wie Pünktlichkeit und Verlässlichkeit habe sie einigen erst beibringen müssen. Jetzt trägt unter anderem Azubi Hussein mit einem breiten Grinsen Torte und grünen Tee auf die gerade frisch renovierte Terrasse.

Es gebe kaum etwas, dass die junge und die alte Generation miteinander verbindet, jeder lebe meist in seiner eigenen Welt, findet Monika Schwarzhof, die auf ebenjener Terrasse sitzt. Die 59-Jährige erklärt, dass Eyyüphan Duy es mit seiner Frau wunderbar schaffe, eine Brücke zwischen Jung und Alt zu bauen, die für den Stadtteil und die Gesellschaft so wichtig sei. Die Älteren freuen sich im Kult-Café über die jugendliche Bedienung und die Jugendlichen erfahren einen Sinn in ihrem Leben durch ihre Arbeit dort.

Betreiber von Altenessener Kult-Café bietet sich als Käufer für Kulturzentrum an

Doch an diesem Morgen sind einige verärgert: „Wir wollen Rambazamba machen, weil das Café schließen soll“, sagt Schwarzhof, eine andere ergänzt: „Ich dachte, mich trifft der Schlag, als ich von der Schließung hörte.“ Wütend sei gar kein Ausdruck, empört sei sie, erklärt Wiltrud Pauli. Die 81-Jährige komme dreimal in der Woche hierher, um ihre Zeitung zu lesen. Im Café sei es schöner als bei ihr im Wohnzimmer.

Ebenfalls in der Runde der Empörten ist Bärbel Gottschalk: Sie kommt zuverlässig jeden Tag zum Frühstück. Als das Café nach einem Einbruch im vergangenen Jahr schließen musste, galt das nicht für die Altenessenerin. Für sie hatten die Duys trotzdem ihr Salamibrötchen geschmiert. „Die wollen mir meinen Platz klauen“, klagt Gottschalk jetzt.

Um das zu verhindern, ruft Eyyüphan Duy für Montag, 28. August, zu einer Demonstration gegen die Schließung auf. Beginn: 18 Uhr im Café an der Karl-Denkhaus-Straße. Zwei Tage später wird der Rat der Stadt Essen sich mit der Zukunft des Kulturzentrums befassen, dessen Betrieb sich für die Verantwortlichen im kommenden Jahr nicht mehr finanzieren lässt. Für Eyyüphan Duy steht fest: „Ich gehe hier nicht raus.“ Er hat bereits einen Investor an der Hand, der das Kulturzentrum kaufen würde. Detaillierte Verhandlungen stehen jedoch noch aus.

