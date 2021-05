Essener Künstlerin schreibt Lieder gegen Lockdown-Langeweile

Essen. Franziska Dannheim erzählt, wie das Kinderzimmer während der Pandemie zum Abenteuerland werden kann. Für Buch und CD werden nun Spender gesucht.

Franziska Dannheim ist darin geübt, vieles im Alleingang zu stemmen. Im Zweifelsfall ist die Essener Sängerin sogar ein ganzes Opern-Ensemble, Regie und Dramaturgie in Personalunion. Während der Corona-Pandemie hat die Essener Sängerin und Begründerin der „Oper légère“ noch einmal eine ganz neue Herausforderung angenommen.

Um dem Leben im Lockdown Struktur zu geben, hat die Sängerin und Autorin an jedem Tag ein Kinderlied geschrieben. Das Ergebnis dieser Homecomposing-Aktion heißt „Rosepin bleibt daheim“ und soll nun als Kinderbuch mit Musik im Selbstverlag erscheinen. Für das Musik-Projekt gegen Lockdown-Langeweile sucht Dannheim aber noch Unterstützer.

Geschichten handeln vom Sonnenstrahlen-Twist und dem Hummelterzett im Garten

Rosepin, das ist ein kleines Mädchen mit dunklen Zöpfen, das die Zeit daheim trotz aller Einschränkungen zu Nutzen weiß. Welche Entdeckungen und Abenteuer die kleine Rose im Kinderzimmer erwarten, davon erzählt Franziska Dannheim in 13 kurzweiligen Kinderliedern, die vom Sonnenstrahlen-Twist handeln oder vom Hummelterzett im Vorgarten. Wie die Künstlerin die Welt mit Kinderaugen sieht und in Gestalt der kleinen Rosepin gleichzeitig Spiele-Ideen vermittelt, Wetterphänomene erklärt und Anleitungen zum Kammblasen gibt, das taugt nicht nur in Corona-Monaten als anregende Zeitvertreib-Lektüre. Mit Rosepins Hilfe dürfte man in Zukunft auch fiese Bauchweh- und Zahnwehtage zu Hause besser überstehen.

Zumal Dannheim ihre Texte auch musikalisch und optisch bestens in Szene setzt. Für die handgemachte Popmusik mit eingängigen Latin-Rhythmen zum Mitmachen hat sie den Multi-Instrumentalisten Volker Kamp als Arrangeur, Produzent und Studio-Musiker gewonnen. Die liebevoll ausgestalteten Illustrationen stammen von Karoline Golightly.

Weil die Kosten für die aufwendige Produktion von Buch und CD inklusive Studioaufnahmen, Presswerk und Buchherstellung im fünfstelligen Bereich liegen und mit den Mitteln des NRW-Stipendiums für freischaffende Künstler allein nicht abzudecken sind, hat Franziska Dannheim eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Wer das Rosepine-Buchprojekt unterstützen möchte, kann dies noch bis zum 13. Juni auf der Plattform von Startnext tun: https://www.startnext.com/rosepin-bleibt-daheim

