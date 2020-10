Essener klagt über Abgasgeruch in Wohnung: „Das macht kirre“

Essen-Dellwig. Tom Reuter wohnt in Essen-Dellwig und leidet unter einem konstanten Dieselgeruch in seiner Wohnung. Nun ist er auf Spurensuche gegangen.

Tom Reuter hält es in seiner eigenen Wohnung kaum noch aus. Nachts könne er nicht mehr lüften, es gebe kaum eine Chance auf Frischluft: Der Dellwiger klagt über Abgasgeruch. „Es riecht nach Benzin. Beim Lüften verstärkt es sich“, erzählt er. Ende September habe er das erste Mal den Dieselgeruch in der Nase gehabt, seit zwei Wochen sei er latent da, „ein Geruch zwischen Ruß und Abgas mit einer leicht alkoholischen Tendenz“, so Reuter. Seine Freundin habe sogar kurzzeitig unter Reizhusten gelitten.

Reuter wohnt in einer Eckwohnung in der zweiten Etage. Eine Schnellstraße ist nicht in direkter Umgebung, daher könne das Problem also nicht herrühren. „Vielleicht liegt meine Wohnung einfach ungünstig“, fragt sich der 51-Jährige nun.

Wetterlage Schuld an Dieselgeruch in Essen-Dellwig?

Die Hausverwaltung habe er auch bereits informiert, doch sie habe die Ursache nicht finden können. „Der Mann konnte nichts riechen. Ich scheine eine gute Nase zu haben, das macht mich kirre.“ Tom Reuter ist weiterhin auf Spurensuche. „Ich habe die Kabelschächte in meiner Wohnung abgeklebt. Die Heizung kontrolliert – keine Veränderung. Ich bin mir sicher, das kommt von draußen.“

Er vermutet, dass der Geruch von einer Bäckerei, die in der Nähe sitzt, kommen könnte. „Vielleicht stehen dort die Lastwagen mit laufendem Motor, wenn Brot und Backwaren verladen werden“, sagt der selbstständige Grafikdesigner. Denn besonders nachts werde der Geruch schlimmer. Der Gestank könne aber auch mit der Wetterlage zusammenhängen, denkt Reuter, und hat das Umweltamt kontaktiert. Auf eine Antwort wartet er noch. Doch noch viel länger aushalten will er die Geruchsbelästigung nicht. Seit 2014 wohne er in der Wohnung, inzwischen denke er aber übers Ausziehen nach. (jha)

