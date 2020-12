Essener Kita-Kochbuch ausverkauft: Jetzt wird nachgedruckt

Koch Björn Stockmann in der Kita-Küche an der Brassertstraße in Essen-Rüttenscheid. Die erste Auflage seines Kochbuchs für Kinder und Eltern war im Handumdrehen ausverkauft.

Essen. Ruckzuck ist das Kochbuch eines Essener Kita-Kochs ausverkauft gewesen. Nun wird nachgedruckt: Das Buch ist vor Weihnachten wieder erhältlich.

Das Kinder-Kochbuch von Björn Stockmann ist ausverkauft: Nach unserem Bericht über die Rezepte des Essener Kita-Kochs, die bei Kindern wie Eltern umwerfend gut ankommen, ist die erste Auflage von 550 Stück im Handumdrehen über die Ladentheken gegangen.

Stockmann arbeitet in der städtischen Kita an der Brassertstraße in Rüttenscheid und hatte genau beobachtet, welches Essen bei den Kindern ankommt – und was nicht angerührt wird. Um ihnen auch Dinge schmackhaft zu machen, die vielen Kindern zunächst nicht munden, hatte Stockmann kreative Ideen entwickelt. So werden Pilze jetzt püriert, weil die Kleinen den Geschmack toll finden, aber die Konsistenz der Pilze als „eklig“ ablehnen.

Das beliebte Kochbuch wird nachgedruckt

Gemeinsam mit den begeisterten Eltern und dem Förderverein hatte der engagierte Koch seine Rezepte für die junge Klientel in dem lebendig illustrierten Kochbuch „Bei uns kocht Björn – Leckere Kita-Küche für Zuhause“ zusammengefasst.

Nach dem sensationellen Erfolg werde das Buch nun sofort nachgedruckt, verspricht der Förderverein: Ab 19. Dezember ist es wieder bei der Papeterie Petersen (Rüttenscheider Straße 105) oder bei den Rü Rabauken (Franziskastraße 31) für 12,50 Euro erhältlich.