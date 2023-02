Essener Kita-Kinder mit Fahrradhelmen ausgestattet

Fahrradhelme gab es in dieser Woche für 140 Essener Kita-Kinder.

Essen-Schonnebeck. Bisher war das Fahrradfahren für Kinder in der Kita Portendieckstraße in Essen-Schonnebeck verboten. Warum sich das nun ändert.

Unter dem Motto „Früh übt sich – Fahrradhelme für die ganz Kleinen“, hat die Essener Verkehrswacht 140 Fahrradhelme für sieben städtische Kitas übergeben.

Offizieller Termin dafür war in der Kita Portendieckstraße in Essen-Schonnebeck. Einige Vorschulkinder hatten ein Lied vorbereitet, welches sie für die Verantwortlichen, Oberbürgermeister Thomas Kufen, Vorsitzende der Verkehrswacht Anja Löhrmann, Vorstandsvertreterin der Sparkasse Essen Martina Naujoks und Polizeipräsident Andreas Stüve sangen.

Essener Kitas sollen flächendeckend mit Fahrradhelmen versorgt werden

„Wir möchten, dass es für die Kleinsten von Beginn an eine Selbstverständlichkeit wird, beim Fahren mit Fahrzeugen wie Fahrrad, Laufrad oder Roller einen Helm zu tragen“, so Anja Löhrmann. Ziel sei es, die Helme in Essener Kindertagesstätten flächendeckend zu verteilen, weshalb es auch weitere Aktionen wie diese geben werde. Zunächst wurden folgende Einrichtungen ausgestattet: Kita Bulkersteig, Imbuschweg, Hünninghausweg, Grünstraße, Sachsenring, Hildesheimer Straße.

Auch Oberbürgermeister Kufen betonte noch einmal, wie wichtig ihm die Sicherheit der Jüngsten auf Essens Straßen sei: „Uns ist es wahnsinnig wichtig, dass euch Kindern im Straßenverkehr nichts passiert, deshalb haben wir diese Gemeinschaftsaktion ins Leben gerufen. Der Helm schützt euch, falls dann doch mal ein Unfall passiert.“ Polizeipräsident Stüve erklärte, wie bedeutend es sei, den Straßenverkehr in Essen sicherer zu machen. „Vielleicht setzt Routine beim Helm tragen auch Selbstverständlichkeit in Gang, deshalb finde ich diese Aktion aus tiefster Überzeugung sinnvoll.“

Essener Kita-Kinder freuten sich über Helme

Die Polizei Essen kooperiert schon lange mit der Essener Verkehrswacht und betreibt regelmäßige Aufklärungsarbeit, gerade auch in den Kitas und Schulen. Nachdem die Kinder aufmerksam zugehört hatten wurden die Helme überreicht, passende Größen ausgesucht, auf den richtigen Sitz geachtet und es konnte losgehen.

Auf dem Außengelände der Kita wurden sämtliche Fahrräder, Laufräder und Roller hervorgeholt. Die Augen der Kinder strahlten. „Fahrradfahren war bis jetzt hier nicht erlaubt, ich finde das so toll, dass wir das jetzt endlich dürfen“, erzählt der fünfjährige Phillipp und Kita-Kind Emma (5) ergänzt: „Das haben die großen Leute wirklich toll gemacht.“

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen