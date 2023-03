Essener Kita-Eltern: Streik nicht weiter auf unserem Rücken!

Essen. Wieder legt die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag, 16. März, die Ämter der Stadt, aber auch viele Kitas lahm. Manchen Eltern platzt der Kragen.

Wieder Warnstreik unter anderem in den Kitas und wieder stehen Eltern am Donnerstag, 16. März vor Problemen, müssen ihre Kinder wegorganisieren, Arbeitgeber von ihrer Notlage überzeugen oder Urlaubstage opfern, um die erhebliche Störung ihres Alltagslebens irgendwie zu kompensieren. Den Eltern der städtischen Kindertagesstätte an der Diemelstraße in Bergerhausen ist jetzt der Kragen geplatzt, in einem Protestbrief an Oberbürgermeister Thomas Kufen und an Vertreter der Gewerkschaft Verdi fordern sie auf, den Tarifkonflikt schleunigst zu beenden.

„Wir haben Verständnis für die Beweggründe der Erzieherinnen und Erzieher für diesen erneuten Streik“, heißt es in dem Brief. Sie erfüllten eine wichtige Aufgabe, entsprechend sollten Arbeitsbedingungen und Bezahlung angemessen sein. „Wofür wir Eltern aber absolut kein Verständnis mehr haben ist, dass der Kampf der Erzieherinnen und Erzieher auf dem Rücken von uns Eltern ausgetragen wird“, heißt es weiter. „Es ist nicht unsere Aufgabe politische Versäumnisse aufzufangen.“

Keine Kraft mehr, um den Ausfall der Kitas zu kompensieren

Man habe in der Vergangenheit genug Ausfälle durch Streik, Krankheit und Lockdown in den städtischen Kitas kompensieren müssen. „Wir haben dafür keine Kraft und keine Kapazitäten mehr.“ Lena Croisé, ist eine der Mütter und Väter, die den Brief auf dem Weg gebracht haben, die 34-Jährige arbeitet in einer Apotheke und engagiert sich im Elternbeirat der Kita an der Diemelstraße. Sie betont, wie zufrieden man mit den Mitarbeitern dort ist, wie sehr man ihnen mehr Geld gönnt. Dennoch sei der Spagat bald nicht mehr leistbar, den der Streik den Eltern auferlegt.

Gäbe es eine wie auch immer organisierte Notbetreuung wäre manches vielleicht anders. Die aber werde es nicht geben und auch beim besten Willen nicht geben können, sagt Stadtsprecherin Silke Lenz. „Wir als Arbeitgeberin dürfen ja keine Streikabfrage machen, haben im Vorfeld auch keine Infos.“ Auch am Streiktag selber ist es schwierig, Infos zu erhalten, „weil die Kolleginnen und Kollegen sich ja unangekündigt im Arbeitsstreik befinden“. Man habe nur über Dritte gehört, dass es in einzelnen Fällen Not-Betreuungsmöglichkeiten gibt.

Zusagen könne man nur, dass alle städtischen Kitas die betroffenen Eltern so früh wie möglich informieren, ob aufgrund der Warnstreiks der Kitabetrieb an dem Tag insgesamt eingestellt werden muss oder ob einzelne Gruppen geöffnet sind. Auch die Einrichtungen des Offenen Ganztags (OGS) an den Schulen kann es nach Angaben der Stadt streikbedingt zu Ausfällen kommen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen