Essener Kindergartenkinder sammeln Spenden für Obdachlose

Kinder aus der Kindertagesstätte Vogelnest in Essen-Altenessen übergeben gespendete Hygiene-Artikel an die Obdachlosenhilfe vom Kult Cafe e.V..

Altenessen. Das St.-Martinsfest gab den Anstoß für Kinder der Evangelischen Kindertagesstätte Vogelnest in Essen, Spenden für Obdachlose zu sammeln.

Kinder und Eltern aus der Evangelischen Kindertagesstätte Vogelnest in Altenessen haben für das Jugendhilfswerk dein Kult e.V. gesammelt und unterstützen mit ihren Spenden eine Initiative für obdachlose Menschen. Auf die Idee für ihre Aktion kamen die Kinder selbst – bei der Vorbereitung auf das Martinsfest.

Essener Kinder sammelten Hygieneartikel und Gutscheine

Die gesammelten Spenden – Hygieneartikel und Gutscheine für Lebensmittelgeschäfte, Drogeriemärkte, Apotheken und Imbissketten – haben sie am Mittwoch an Eyyüphan und Neslihan Duy von dein Kult e.V. übergeben.

Während der vierjährige Mustafa, eingehüllt im roten Umhang, stolz mit dem Steckenpferd seine Runde dreht, sitzt Lisa (5) am Boden und bibbert vor Kälte. Alle Kinder der Papageiengruppe schmettern laut, das Lied von Sankt Martin. Es klingt: „Sankt Martin zieht die Zügel an, sein Ross steht still beim armen Mann …“

Konzentriert löst Mustafa seinen Umhang und teilt ihn mit einem Schwert aus Pappe in der Mitte. Ein Klettverschluss macht es möglich, dass dieses Rollenspiel mehrmals am Tag rund um das Martinsfest in der Kindertagesstätte Vogelnest gespielt werden kann. In allen Gruppen, also auch bei den Seemöwen, Spatzen und Eulen, haben die Kinder die wichtigen Utensilien um die Geschichte nachzuempfinden.

Beschäftigung mit dem Thema „Teilen“

In den vergangenen Wochen beschäftigten sich die Kinder viel mit dem Thema „Teilen“. Wie fühlt es sich an, wenn ich etwas teile, was mir lieb und wichtig ist? Aber es geht auch darum, dass alle achtsam sind und schauen, wie es dem Menschen neben ihnen geht.

Wie konnte das eigentlich sein, dass dort mitten im Winter jemand sitzt, der keinen warmen Mantel hatte oder kein Haus, das ihm Schutz bietet? Paula glaubt: „Das könnte daran liegen, dass der arme Mensch vielleicht keine Familie hat.“ Und Aysel meint: „Vielleicht hatte der arme Mann keine Arbeit.“ Gibt es auch heute noch arme Menschen, die vielleicht im Winter draußen frieren? Dazu fällt Raman sofort ein, dass am Supermarkt jemand stand, der die Hand ausgestreckt hat und von seiner Mutter Geld wollte; und Mira erklärt: „Das war ein Bettler, der hatte bestimmt Hunger.“

Projekt des Jugendhilfswerks dein Kult e.V

In den Gesprächen mit den Kindern wird deutlich, dass sie in ihrem Umfeld Armut und auch Not wahrnehmen. Wie hilfreich ist dann die Geschichte von Sankt Martin? Wie fühlt sich der, der helfen kann, und was macht Hilfe mit dem Menschen, der es nötig hat? Im gemeinsamen Spiel kommen die Kinder ins Spüren und entwickeln Mitgefühl.

Über die vielen guten Gespräche mit den Kindern ist die Idee entstanden, ein Projekt im Stadtteil zu unterstützen. So hat sich die Kita Vogelnest entschieden, ein Projekt des Jugendhilfswerks dein Kult e.V . zu unterstützen. Das Team von dein Kult hatte schon während des Corona-Lockdowns im Frühjahr, als viele Hilfsorganisationen in ihren Möglichkeiten eingeschränkt waren , obdachlose Menschen in Essen mit warmen Speisen und Lebensmitteln versorgt. Daraus ist nun schon eine feste Institution geworden und das Team fährt täglich durch Essen, um Menschen auf der Straße nicht alleinzulassen.

In den Gruppen der Kindertagesstätte wurde überlegt, welche Dinge hilfreich sein könnten; außerdem gestalteten die Kinder mit den Erzieherinnen einen Spendenaufruf für ihre Familie. Und so landeten jeden Tag Duschgel, Zahnpasta und andere Hygieneartikel in der Spendenbox. Die Kinder erzählen im Morgenkreis davon, was sie extra mit ihren Eltern für die Spendenbox eingekauft haben und blieben miteinander im Gespräch. Gemeinsam, das bestätigen Kinder, Eltern und alle Mitarbeitenden der Kindertagesstätte Vogelnest, fühlt es sich wirklich gut an, wenn wir anderen helfen können.

