Essener Kindergärten sammeln Spenden für Glückskinder-Fonds

Essen. Elf Kitas des Essener Sozialträgers CSE beteiligen sich an Spenden-Challenge. Erlös in Höhe von 14.500 Euro ist für besondere Aktionen bestimmt.

Stolz hält Alicia die weiß-grünen Blech-Buttons mit den Kleeblättern in die Kamera. Die Vierjährige aus Heisingen hat sozusagen das Glück in die Kita an der Uhlenstraße 2 geholt. Natürlich nicht allein. Mit den anderen 76 Kindern der Einrichtung war Alicia im November in Essen unterwegs. Einen Monat galt es, bei „Entdecker-Touren“ draußen und daheim lustige, spannende und lehrreiche Aufgaben zu lösen.

Eltern, Großeltern und Freunde wurden zu Sponsoren

Doch der Kreis der Glückskinder ist noch größer: Denn zeitgleich lösten alle 741 Mädchen und Jungen der elf Kitas des katholischen Sozialträgers CSE die jeweils zehn Aufgaben und sammelten dafür Punkte. Gesponsort von Eltern, Großeltern und Freunden wurden diese am Ende wie bei einem Sponsorenlauf in Geldbeträge umgerechnet. Am Ende flossen alle zusammen und brachten rund 14.500 Euro für den gemeinsamen Glückskinder-Fonds.

„Eigentlich wollten wir uns das ganze Jahr über in allen Kitas mit dem Thema Glück beschäftigen“, erklärt Barbara Frede, die bei der CSE den Fonds koordiniert. Doch kaum war der kollektive Spendentopf am 1. März offiziell ins Leben gerufen, stoppte Corona erstmal alle Pläne. „Wir wollten unter anderem bei den Stadtfesten präsent sein und am Weltkindertag teilnehmen.“ All das war nicht möglich, so entstand die Idee zum Aktionsmonat November.

Die Kinder bewiesen Mut, Geschick und Sportsgeist

Die ein- bis sechsjährigen Kinder aus ganz Essen führten in ihrem Umfeld mit den Familien kleine Touren oder Experimente durch. An der frischen Luft und in der Natur machten sie teils spannende Entdeckungen. Gefragt waren Mut, Geschick und Sportsgeist bei den Aufgaben: Wie ist es, im Dunkeln mit der Taschenlampe zum Kindergarten zu gehen? Wie fühlt es sich an, in einen Laubhaufen zu springen? Für Sportskanonen: Wie viele Hampelmänner schafft man in 15 Sekunden? Auch Tiere wurden beobachtet, im Freien und in der Wohnung. Jede glücklich absolvierte Station wurde mit einem Stempel auf einer Karte dokumentiert. Den pro Kind höchsten Geldbetrag mit 31,18 Euro konnten die Heisinger Kids vorweisen. Sie erwirtschafteten miteinander rund 2370 Euro für die Spenden-Challenge.

+++ In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen +++

Nun ernten die 77 Mädchen und Jungen in einer Feierstunde mit Keksen und Kinderpunsch zum Ende der Glückskinderaktion 2020 ein dickes Lob: Es sei schon eine „tolle Leistung“, die man in allen CSE-Kitas gezeigt hätte, unterstreicht Oberbürgermeister Thomas Kufen in einer kurzen Ansprache. „Die Kinder denken nicht nur an sich, sondern auch an andere“, fügt Kufen hinzu. Als Anerkennung übereicht er den Katthulter Kids (der Kita-Name stammt aus Astrid Lindgrens Buch „Michel“) zudem einen Riesenscheck: 500 Glückskinder-Euro für besondere Anlässe. Davon Eis zu kaufen, schlägt Kufen scherzhaft vor. Doch das Geld soll in ein größeres Projekt fließen. „Wofür, steht noch nicht fest“, sagt Kita-Leiterin Birgit Freitag.

Ein Glückskeks und ein Kleeblatt-Button für OB Thomas Kufen

Und dann freut sich Alicia, die Glücksbotin an diesem Tag, mit ihren Freunden aus der Wiesengruppe über die Urkunde und die Apfel-Zimt-Muffins. Mit einem selbst gebackenen Glückskeks und einem Kleeblatt-Button kehrt das Stadtoberhaupt ins Rathaus zurück.

Den zweiten Platz in der Spenden-Challenge belegte die Kita Löwenherz in Rüttenscheid, den dritten die „Mattesburg“ in Borbeck.

Weitere Informationen zum Glückskinder-Fonds

Der „Wir für Euch“ Glückskinderfonds sammelt Spenden für Projekte und Aufgaben in den Kindertagesstätten der CSE. Auch Sponsoren werden gesucht. Kontakt: Barbara Frede, Telefon: 0201-319375 348, Mail: glueckskinderfond@cse.ruhr.

Mit einem Wanderpokal sollen die Kitas ab 2021 jährlich für besondere Projektarbeiten geehrt werden. Die Preise werden von einer Jury aus unabhängigen Experten vergeben.